Bisceglie – Match Don Uva Calcio 1971-Rinascita Rutiglianese: in vendita solo 99 tagliandi per i residenti

In occasione dell’incontro di calcio in programma domenica 16 settembre presso il campo sportivo “Di Liddo” di Bisceglie tra le squadre Don Uva Calcio 1971 e Rinascita Rutiglianese, valevole per il Campionato di “Promozione Gir. A Puglia”, la Prefettura di Barletta – Andria – Trani, in conformità all’avviso espresso al riguardo dalle Forze di Polizia, ha disposto la vendita dei tagliandi, nel numero massimo di 99, ai soli residenti nel Comune di Bisceglie, previa esibizione di documento di riconoscimento.