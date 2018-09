Bari – Il 28 e 29 settembre al policlinico congresso internazionale di chirurgia orale

Si svolgerà a Bari il 28 e 29 settembre prossimi, il Congresso internazionale “Innovazioni tecnologiche e protocolli sperimentali in Parodontologia e Chirurgia Orale. Utilizzo dei Growth Factors, attualità cliniche e prospettive”, evento congiunto della Società Italiana di Odontoiatria e Chirurgia Maxillo-Facciale (SIOCMF – presidente Prof.ssa Antonella Polimeni), e dell’Academy of Non Transfusional Hemo-Components (ANTHEC-presidente Prof. Adriano Piattelli).

E’ prevista una consistente affluenza di docenti ed esperti del settore provenienti da ogni parte del mondo. Al momento sono 500 le richieste di iscrizioni all’evento in considerazione della presenza in programma di relazioni scientifiche e corsi di altissimo livello,

“Davanti a noi abbiamo molte sfide: avere più risorse per la formazione post-base per un’affermazione delle cure Odontoiatriche capaci di ottenere gli straordinari risultati oggi disponibili, dichiara il Prof. Inchingolo. I tempi sono difficili e per questo dobbiamo essere incisivi e finalizzare i progetti più importanti senza fermarci e senza perderci d’animo guardando avanti con ottimismo. E vorrei sottolineare, che iniziamo il nostro incontro Internazionale sotto il segno del cambiamento: il mondo dell’Odontoiatria muta e si trasforma con rapidità sempre maggiore, e noi dobbiamo essere pronti a cavalcare il progresso contenendolo negli ambiti di una totale attenzione alle esigenze dei pazienti, sostenendo, a piena forza, le necessità operative dei Medici Odontoiatri, sempre più attenti, nella pratica quotidiana, alla formazione derivante della evidenza clinica e scientifica.

Obiettivi ed impegni che SIOCMF ed ANTHEC sono da sempre chiamate a gestire e positivamente finalizzare, con capacità e responsabilità, ma sostenuti da una convinzione basata su una visione che pochi eletti hanno l’opportunità di percepire volgendo lo sguardo costantemente in direzione del futuro”.



Tra le numerose autorità presenti all’evento:

Giulia Grillo, Ministro della Salute della Repubblica Italiana

Antonio F. Uricchio, Magnifico Rettore Uniba

Giovanni Migliore, Direttore Generale Az. Policlinico di Bari

Gianfranco Favia, Direttore UOC di Odontoiatria e DAI

Giuseppe Cascella, Presidente Commissione Cultura Comune di Bari

Marco Lacarra, On. Deputato Repubblica Italiana

Filippo Anelli, Presidente nazionale FNOMCEO e Presidente Ordine Medici Provincia di Bari

Enrico F. Gherlone, Presidente Collegio dei Docenti di Odontoiatria (CDUO)

Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia

Raffaele Iandolo, Presidente Nazionale Commissione Albo Odontoiatri

Loreto Gesualdo, Presidente Scuola di Medicina Università di Bari

Coordina: Francesco Inchingolo, Dipartimento Interdisciplinare di Medicina Uniba

Il 28 settembre, al termine dei lavori del primo giorno del congresso internazionale, il prof. Antonio Felice Uricchio, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, invita tutti gli ospiti del congresso al

Palazzo Ateneo di Bari alle ore 20.00 per una visita al Salone degli Affreschi del Palazzo Ateneo. A seguire alle

ore 20.15 Intermezzo musicale per pianoforte.