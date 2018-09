Andria – Premio “Apulia the best company award” al prof. Francesco Inchingolo

Domenica 30 settembre 2018 alle ore 20 in Largo Torneo ad si svolgera’, il Premio “Apulia Best Company Award”, organizzato da Sinergitaly, l’associazione fondata da Riccardo Di Matteo per la promozione delle eccellenze italiane e pugliesi nel mondo. L’evento, dichiara, Riccardo Di Matteo, fondatore di Sinergitaly, ha una “motivazione assolutamente per celebrare il terziario, l’industria, la manifattura pugliese”.

Il Premio Eccellenza 2018 Apulia Best Company Award sarà consegnato al prof. Francesco Inchingolo, docente e dirigente medico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e farà anche da presentazione della 5/a Edizione del Premio Eccellenza Italiana che si terra’ a Washington il prossimo 13 ottobre e che vedrà la partecipazione del governatore pugliese, Michele Emiliano.

All’evento parteciperà il sindaco di Andria, Nicola Giorgino, il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, l’Assessore allo Spettacolo del Comune di Andria, avv. Francesca Magliano; il Magnifico Rettore dell’ Universita’ di Bari, Antonio Uricchio; il dott. Domenico Vacca, designer imprenditore internazionale del settore moda di New York e Luca Trovollesi Cesana, regista della Sydonia Production che presenta il docu-film ”Fatto in Italia”.

Saranno presenti parlamentari, consiglieri regionali e amministratori locali. Concluderà la serata Riccardo Di Matteo, organizzatore e promotore della manifestazione, fondatore di Sinergitaly.

Modera l’incontro, Massimo Lucidi, giornalista e ideatore del Premio Eccellenza Italia.

E’ prevista l’esibizione della Band “I Consonanti”.

Consegna Premio Apulia Best Company Award al prof. Francesco Inchingolo

“Ecco, io penso che per progettare il futuro, per promuovere ricerca ed internazionalizzazione in Puglia, così come in Italia, per risolvere i problemi di crescita e sviluppo ci si debba impegnare soprattutto nella formazione, con una visione d’insieme mondiale, per una crescita culturale del Paese”.

Così esordisce il prof. Francesco Inchingolo, docente e dirigente Medico dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro alla notizia dell’ulteriore riconoscimento ottenuto.

Il premio viene assegnato al Prof. Inchingolo sia per meriti scientifici, che per la dedizione nell’internazionalizzazione della didattica e della ricerca, ottenuta attraverso numerosi accordi tra l’Università di Bari e molteplici Università Europee ed Extraeuropee.



CURRICULUM VITAE PROF. FRANCESCO INCHINGOLO

https://www.uniba.it/docenti/inchingolo-francesco/curriculum/curriculum-vitae-inchingolo-aggiornato-05-05-2017/view