Andria – “Fai rotta verso il futuro”: domani convegno su imprenditoria turistica al Lotti-Umberto I

Si terrà mercoledì 3 ottobre, alle ore 17, nell’auditorium dell’ISSS Lotti-Umberto I, in via C. Violante ad Andria, un convegno dedicato al corso Its di alta formazione post diploma sull’imprenditorialita’ turistica.

Il corso si terrà nell’istituto Lotti -Umberto I di Andria, unica città della Bat ad offrire un collegamento diretto con il mondo del lavoro. Le rilevazioni effettuate sui diplomati, ad un anno dal titolo, mostrano un indice di gradimento elevato, poiché il 90% circa risulta occupato con mansioni coerenti col percorso di studi. Parliamo degli sbocchi professionali offerti dagli ITS, i corsi di alta specializzazione, ai giovani neo diplomati.

Andria, insieme a Brindisi, Lecce e Ugento, è sede del primo corso di Tecnico superiore per le strategie di sviluppo sostenibile, gestione digitale e reale dell’imprenditorialita’ turistica.

PROGRAMMA

Saluti

D.S. Pasquale Antonio Annese

Avv. Nicola Giorgino – Sindaco di Andria

Dott. Sabino Zinni – Consigliere Regionale

Introduzione

Prof. Savino Santovito – UNIBA, Direttore del Corso

Presentazione Corso ITS

Prof.ssa Pina Antonaci – Presidente Fondazione ITS Turismo Puglia

Prof. Alessandro Buongiorno – Coordinatore Corso

Interventi

Cesareo Troia – Presidente del Parco Nazionale dell’Alta Murgia

Sabino Santovito – Amministratore “Corte Martinelli” e “Taverna Sforza 1910”

Elia Pellegrino – Titolare B&B “Foresteria Pellegrino”