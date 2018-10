Andria – La trilogia della bellezza: al via gli incontri presso il Chiostro San Francesco

A seguito di un protocollo di intesa firmato 11/12/2017 tra l’ Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Associazione L’Altrove, in sintonia con i componenti del relativo comitato: Proff. G. Bertelli, V. Bosna, S. Calaprice, (per l’Università degli Studi Bari), prof.ssa R. Fuzio, dott. G. Lullo, arch. E. Tattoli (per l’Associazione L’Altrove), sono stati organizzati una serie di incontri, che avranno luogo ad Andria nel Chiostro di San Francesco, alle ore 17.30, a cadenza mensile, il cui tema è: “La trilogia della Bellezza: la Bellezza della Vita. La Bellezza di Dio. La Bellezza del Creato. La Bellezza dell’Uomo”. L’evento è stato patrocinato dal Comune di Andria, Diocesi di Andria, Provincia BAT, Regione Puglia, Rotary Distretto 2120 – Puglia e Basilicata, Rotary Club Trani e Movimento per la Vita – Andria.

L’argomento nelle sue sfaccettature vedrà, nella unicità-diversità tematica, i diversi studiosi confrontarsi, in armonia dialettica, con i partecipanti, con la città a cui sono aperti gli incontri. Durante il primo incontro oltre ai relatori previsti nel programma ci saranno anche i saluti di della prof.ssa Angela Simone Presidente dell’Associazione L’Altrove, Nicola Giorgino Sindaco di Andria, S. E. Mons. Luigi Mansi Vescovo di Andria, Michele Emiliano Presidente della Regione Puglia, prof. Felice Uricchio Rettore dell’Università degli Studi di Bari.

Programma:

1^ incontro 12/10/2018. Bellezza di Dio.

Relatori: S.E. Monsignor Luigi Mansi, vescovo di Andria: “Dio fonte di vita, fonte di bellezza”. Prof.ssa Gioia Bertelli, Univ. di Bari, “Arte un segno di bellezza”. Modera prof.ssa A. Campione (Univ. di Bari). Conclusioni dott. A. Pisicchio (Assessore all’Urbanistica Regione Puglia).

2^ incontro 16/11/2018. Bellezza del Creato. Relatori proff. (Univ. di Bari) Paolo Ponzio “La bellezza di fronte al reale”, Angelo Tursi “Ecologia della bellezza”. Modera Prof. Guido Luisi.

3^ incontro 14/12/2018. Bellezza dell’Uomo. Relatori proff (Univ di Bari) Amalia Gisotti Giorgino “Il valore onto-metafisico della persona”, Vittoria Bosna “La memoria della bellezza-la bellezza della memoria”. Modera Silvana Calaprice. Durante questo ultimo incontro si esibirà il coro del III Circolo Didattico “R. Cotugno” diretto dal Maestro Luigi Leo.

Tali incontri sono un preludio di un’attività scientifico-culturale, a seguire, con assetto organico e puntuale. Il ventaglio di azioni si dipanerà attraverso percorsi a livello architettonico, artistico, storico-geografico, paesaggistico-ambientale, religioso, filo-antropologico, enogastronomico. Saranno coinvolte, in primis, le scuole di ogni ordine e grado, i giovani, il territorio tutto, perché lo studio e l’attenzione mirata, rivolte alle proprie radici, sia sinonimo di appartenenza e, quindi, di bellezza. Vorremmo che tale parola rientri a pieno titolo nel vocabolario del quotidiano e non sia emarginata. È da questa che scaturiscono a catena una serie di parole positive che raccontano la parte bella della vita. Educhiamo, dunque, alla Bellezza, se è vero come afferma il principe Myskin, nel romanzo L’ Idiota di Dostoevskij, “la bellezza salverà il mondo”. Sarà attraverso l’ars maieutica che metteremo in campo le tre unità aristoteliche, tempo-spazio-azione, privilegiando l’azione che caratterizza e rende definibili sia il tempo che lo spazio. Nel canonizzare il susseguirsi di vicende, l’uomo crea un unicum singolare che si pluralizza nel tempo e nello spazio.

Nell’ultimo incontro verranno illustrarti i dati raccolti, da questionari anonimi, sulla valenza significativa che si ha e si percepisce oggi, della parola Bellezza.