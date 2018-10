Andria – Premio “Apulia Best Company Award” all’azienda “Over The Net”: un’eccellenza imprenditoriale a livello regionale. FOTO

Un riconoscimento importante e prestigioso che dona lustro e gratitudine a tanti anni di sacrifici.

Il Premio “Apulia Best Company Award”, l’evento che serve a celebrare il terziario, l’industria, la manifattura pugliese, si è tenuto domenica 30 settembre nell’auditorium dell’Ites “Ettore Carafa” di Andria, per volere di “Sinergitaly” e del suo presidente, Riccardo Di Matteo, con il patrocinio del Comune di Andria. Il Premio Eccellenza 2018 Apulia Best Company Award ha anche presentato la 5^ Edizione del “Premio Eccellenza Italiana” che si terrà a Washington il prossimo 13 ottobre e che vedra’ la partecipazione del governatore Michele Emiliano.

Tra le tante eccellenze del nostro territorio insignite dell’eccelso titolo, anche l’azienda andriese “Over The Net” che dal lontano 2000 si occupa di consulenza in materia di nuove tecnologie: “Un riconoscimento che ci onora e che vogliamo condividere con tutti i nostri clienti che continuiamo a supportare ogni giorno” – hanno commentato così i titolari Francesco Suriano e Sandro Di Tommaso, due giovani distintisi per la loro passione nell’Information Technology.

All’evento, allietato dall’accompagnamento musicale live de “I consonanti”, hanno partecipato il sindaco di Andria, Nicola Giorgino, il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, l’Assessore alla Cultura del Comune di Andria, Francesca Magliano; il Magnifico Rettore dell’Università di Bari, Antonio Uricchio, il dott. Domenico Vacca, designer imprenditore internazionale del settore moda di New York e Luca Trovollesi Cesana, regista della Sydonia Production.

