Bari – “Pinocchio & Co. 2018”: l’8 dicembre Edoardo Bennato in concerto al Teatro Team

Eduardo Bennato sarà in Concerto al Teatro Team di Bari sabato 8 dicembre, alle ore 21, unica data in Puglia. Quasi tre ore di musica, video ed interazione con il pubblico a rendere il concerto di Bennato non una semplice esibizione, ma una vera e propria esperienza emozionale.

Bennato continua il suo viaggio, di città in città, parlando di un mondo fatto di buoni e cattivi, dove sbeffeggiare i potenti, inneggiando alla forza umana del popolo e passando per il più classico tra i sentimenti ispiratori dei poeti della canzone: l’amore.

Il tour inizierà i primi giorni di novembre per terminare a metà dicembre, coinvolgendo molte città italiane. La produzione artistica del tour è curata da New Step, in collaborazione con Dimensione Eventi e Ventidieci.

La creatività, quell’arte, pregio di pochi, che appartiene da sempre ad Edoardo Bennato che torna a teatro dopo lo strepitoso tour sold out dello scorso autunno. Sul palco il “PINOCCHIO & COMPANY TOUR 2018”, che parte dal nuovo singolo “Mastro Geppetto” e continua tra i brani storici del rocker.

On stage la formazione ormai consolidate composta da Giuseppe Scarpato (chitarre), Raffaele Lopez (tastiere), Gennaro Porcelli (chitarre), Roberto Perrone (batteria), Arduino Lopez (basso).

E a completare il quadro di grande musica il Quartetto Flegreo, formatosi a Napoli nel 2002.

Per maggiori informazioni sulla data è possibile scrivere una e-mail all’indirizzo info@dimensioneeventi.it oppure telefonare al numero 011/2632323 (lun-ven 9-13 e 15-18). I biglietti sono in vendita con il circuito Ticket One (ed in tutti i punti vendita affiliati) e presso il Teatro Team.