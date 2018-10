Trani – Smantellamento ospedale: chiuso il reparto di Medicina

Il reparto di Medicina interna dell’ospedale San Nicola Pellegrino di Trani ha chiuso definitivamente i battenti così come previsto dal piano di riordino ospedaliero approvato dalla Giunta regionale pugliese il 21 gennaio 2018.

“Dalle ore 14 di giovedì 11 ottobre non è più possibile ricoverare i pazienti nel reparto e momentaneamente allettati (posto letto tecnico) presso l’unità operativa di Gastroenterologia del Pronto Intervento di Trani e viceversa; si dispone anche la dimissione graduale e progressiva dei degenti di Medicina Interna a fine percorso diagnostico- terapeutico e disattivazione contestuale delle stanze di degenza e l’obbligo di assicurare, sino alla data del completamento delle procedure di trasferimento, sia il servizio di guardia interdivisionale area medica che il servizio di reperibilità, secondo quanto già indicato dal turno di servizio per il ottobre 2018 senza alcuna discontinuità”.

OSPEDALE

E’ quanto si legge nel documento della ASL BT a firma del direttore medico del presidio ospedaliero di Bisceglie-Trani, dottor Andrea Sinigaglia.

La notizia non è stata diramata alla stampa, ma solo all’attenzione dei sanitari.

Il reparto sarà trasferito presso il presidio ospedaliero di Bisceglie, ma nel documento non c’è traccia della data entro cui sarà completato lo spostamento. Intanto al pronto soccorso di Trani i medici sono costretti, in caso di ricovero dei pazienti, a chiamare tutti gli ospedali del circondario in cerca di posti letto.

L’ospedale di Bisceglie, fanno sapere, è piccolo per il bacino di utenza di competenza e poi, ci si chiede, come mai la ASL BT avvia lo smantellamento e la chiusura dei reparti dell’ospedale tranese e non provvede, contemporaneamente, ad attivare i servizi previsti dal protocollo della Regione Puglia. A tal proposito resta ancora sulla carta l’arrivo a Trani della risonanza magnetica di ultima generazione.

Nessuna innovazione, dunque, solo il trasferimento di servizi e uffici già attivi presso le ex Ospedaletto di Trani. Al pronto soccorso è tutto fermo. Non è ancora arrivato nulla di quanto previsto.

Intanto l’amministrazione comunale tranese continua a tacere e la domanda resta sempre la stessa: “il sindaco Amedeo Bottaro è a conoscenza di quanto sta accadendo presso l’ospedale di Trani?”