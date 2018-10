Regione Puglia – Lotta agli sprechi alimentari, Mennea: “Bando approvato, scelta corale”

“Abbiamo ascoltato le istanze e i suggerimenti dei Comuni e delle associazioni.

Il bando per finanziare i progetti di rafforzamento delle reti, per il contrasto agli sprechi alimentari e farmaceutici e per la lotta alla povertà, ora è stato modificato sulla base di questi contributi e, da due giorni, la sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione reti sociali della Regione ha approvato l’avviso pubblico.

E’ un bando ‘corale’, messo a punto con l’ascolto e la partecipazione di quanti dovranno ora dargli attuazione”.

Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale Ruggiero Mennea, proponente della legge regionale 13/2017 per il contrasto agli sprechi alimentari e farmaceutici e il recupero delle eccedenze.

L’avviso approvato il 10 ottobre è rivolto agli ambiti territoriali, allo scopo di assicurare una scala sovra comunale alle reti e la più stretta connessione tra le azioni di contrasto agli sprechi e le azioni già previste nei rispettivi piani sociali di zona, nonché nel piano regionale per la lotta alla povertà.

Potranno essere capofila o i Comuni già capofila dell’ambito territoriale o, ancora meglio, i Comuni che in ciascun ambito abbiano già consolidato esperienze su questi temi.

I progetti devono essere realizzati con le organizzazioni del terzo settore già attive nei rispettivi territori per la raccolta di beni alimentari recuperati da sprechi e eccedenze e per la redistribuzione degli stessi per le famiglie in condizione di fragilità.

L’avviso è a sportello e le proposte potranno essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Burp (che dovrebbe avvenire entro la prossima settimana).

L’ammissione a finanziamento avverrà fino a concorrenza della dotazione finanziaria già assegnata di 650mila euro per gli ambiti non capoluogo e 500mila per quelli capoluogo.

“Sono molto soddisfatto di questo bando – ha proseguito Mennea – perché risponde alle esigenze e ai suggerimenti di chi già opera in questo campo.

Abbiamo voluto una forma partecipata proprio per evitare intoppi e imperfezioni. Resta l’impegno di recuperare ulteriori risorse in fase di assestamento di bilancio e di prevedere risorse cospicue nel 2019 sulla base dei progetti presentati.

Sono previste una procedura snella e premialità per i progetti innovativi.

Inoltre, considera gli ambiti territoriali come soggetti promotori, ma nel caso rimangano inerti lascia la possibilità ai Comuni di candidare i progetti.

Ora possiamo partire, sperando davvero – conclude nella nota, il consigliere regionale Pd – di riuscire a dare un aiuto a chi ne ha più bisogno, evitando un vergognoso spreco che continua nelle aziende, a ogni angolo delle nostre strade e anche nelle nostre case”.