La Lega – Una realtà’ politica in crescita anche a Barletta

Sabato pomeriggio e’ il segmento finale di ogni settimana, e’ quel breve arco temporale tradizionalmente riservato dalle famiglie al conformistico shopping nei centri commerciali o alle ultime spese alimentari per l’incipiente week-end. C’e’, tuttavia, un numero non trascurabile di cittadini che, assollti gli impegni teste’ menzionati, ritiene opportuno destinare il proprio “free time” a qualcosa di nuovo e di stimolante. Ed ecco che anche Barletta, città’ notoriamente ancorata a tradizioni e a comportamenti talvolta privi di valenza culturale, inizia a manifestare un’encomiabile volontà’ di cambiare.

E se questa volontà’ la si rileva in ambito politico, soprattutto dopo l’illusorio cambiamento generato dal responso elettorale dello scorso 10 giugno, il segnale che si percepisce e’ ,senza ombra di dubbio, incoraggiante oltreche’ apprezzabile.

Quale evento politico puo’ avere solleticato, dunque, le coscienze di tanti barlettani in un sabato pomeriggio, particolarmente mite, d’inizio autunno?

Con l’accattivante ed originale slogan “VINCE LA SQUADRA”, la Lega ha presentato, presso l’Hotel dei Cavalieri a Barletta, il neo -segretario cittadino Ruggiero Grimaldi. Al cospetto di un numeroso,inatteso e competente pubblico, il Segretario Provinciale BAT di ” Noi con Salvini” Antonio Campana ha illustrato tutto il percorso compiuto dal giovanissimo esponente politico barlettano, percorso iniziato 4 anni fa con la partecipazione alla Scuola di Formazione politica della Lega a Milano, proseguito con il conferimento dell’incarico di Responsabile Regionale Giovanile e terminato con l’eccellente risultato elettorale conseguito da Grimaldi alle elezioni comunali di quattro mesi or sono. L’incarico di Segretario Cittadino della Lega assegnato a questo ragazzo umile,tenace, educato e particolarmente competente in ambito politico e’ il giusto riconoscimento al lavoro svolto, e’ uno stimolo ad impegnarsi ad esclusivo vantaggio della collettività’, e’ l’unico ed autentico segnale di cambiamento in un contesto politico, quello barlettano, caratterizzato da una capziosa metamorfosi che, a quattro mesi dal voto, ha riproposto scenari inquietanti di un passato amministrativo evidentemente duro a morire.

Nel corso della serata, nobilitata dalla presenza di Andrea Caroppo (Segretario e Consigliere Regionale Lega Puglia), del gia’ menzionato Antonio Campana (Segretario Provinciale BAT) oltreche’ degli onorevoli Anna Rita Tateo e Rossano Sasso, l’occasione e’ stata quanto mai propizia per dibattere tematiche d’interesse nazionale e, soprattutto, locale.

“In un momento in cui cresce in maniera esponenziale il disinteresse dei cittadini nei confronti della politica, e’ motivo di orgoglio, per il movimento che mi onoro di rappresentare a Barletta, constatare una massiccia partecipazione di concittadini all’evento politico di questa sera. Da ciò’ si evince in maniera inequivocabile che la Lega, cosi’ come in ogni “dove” dello Stivale, e’ in forte crescita anche nella città’ della Disfida”.

Questo il commento entusiasta di Ruggiero Grimaldi, neo – segretario cittadino.

Il sovranismo, inspiegabilmente inviso ad una ben nota area politica, e’ un’espressione ideologica sbarcata anche a Barletta, un’espressione con la quale ci si deve confrontare civilmente, senza sciocchi ed insensati pregiudizi.

Cosimo Sguera