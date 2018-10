D’Attis e Damiani nuovi vertici di Forza Italia in Puglia

“Ai sensi dello Statuto di Forza Italia, sono nominati nuovo Commissario Regionale della Puglia l’on. Mauro D’Attis e nuovo Vice Commissario Vicario della Puglia il sen. Dario Damiani”. Lo comunica il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in una nota, “ringraziando il sen. Luigi Vitali per l’importante lavoro svolto in questi anni” e inviando all’on. Mauro D’Attis e al sen. Dario Damiani “i miei più cordiali auguri di buon lavoro”. Mauro D’Attis è brindisino ed è stato eletto a marzo 2018 alla Camera dei Deputati; anche il senatore Dario Damiani, barlettano, è alla sua prima legislatura in Senato.

“La decisione del presidente Berlusconi di affidarci le redini di Forza Italia in Puglia ci onora e ci riempie di orgoglio. Allo stesso tempo ci carica anche di grandi responsabilità, in primis quella di affrontare con determinazione e consapevolezza dei nostri valori le prossime sfide elettorali”, commentano D’Attis e Damiani in una nota congiunta. “E per farlo avremo bisogno dell’apporto di tutti coloro che hanno contribuito alla crescita del movimento nella nostra regione, ma anche delle pugliesi e dei pugliesi di buona volontà che condividono i nostri valori di libertà e che vogliono impegnarsi per rendere migliori i nostri comuni e la nostra regione. Per loro e per tutto l’elettorato che si riconosce nelle idee del centrodestra Forza Italia sarà un punto di riferimento.Ringraziamo il presidente Berlusconi per la fiducia riposta, che cercheremo di onorare giorno per giorno con il massimo impegno. Un ringraziamento inoltre va al senatore Luigi Vitali per il prezioso lavoro svolto in tutti questi anni, certi che sulla sua esperienza e capacità potremo sempre contare”.

In foto: Damiani e D’Attis