Processo scontro treni: l”Astip contro l’avv. dell”ANMIL

“Questo è l’avvocato che rappresenta ANMIL nel processo per il disastro ferroviario.

Astip non si è presentata perchè siamo alla ricerca della giustizia e non per un tornaconto economico, dato che l’associazione è formata unicamente dai familiari delle vittime, già costituitesi parti civili nel processo.

Lo stesso parla in maniera alquanto discutibile e poco elegante nei confronti di una figlia che ha perso un padre, che combatte da 2 anni per arrivare alla verità, accusandola subdolamente di voler fare la prima donna sui social!! I morti vanno difesi e perché non si può farlo attraverso i social?! Non si può pensare alla ricerca della visibilità, dopo aver vissuto un lutto così doloroso!!

Signori di Patronato ANMIL questi sono i vostri legali, di sicuro in questo scritto non c’è nulla di dignitoso!!”.

È quanto ha riportato Daniela Castellano, presidente dell”Astip, l’associazione “Strage treni in Puglia 12 luglio 2016”, sulla pagina Facebook dell’associazione.