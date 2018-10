Barletta – Lancio del progetto PIT STOP Ita “Innovation Pathways for Urban development”

Meeting di lancio del progetto PIT STOP –“Innovation Pathways for Urban development”,

finanziato dal Programma Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020

Il 24 (dalle 15 alle 19.30) e il 25 ottobre (dalle 9.00) si terrà a Barletta, presso la ex sala consiliare del Teatro “G. Curci” con inizio alle ore , il Kick-off meeting del progetto the project PIT STOP “Innovation Pathways for Urban development”, finanziato dal Programma Interreg V-A Grecia-Italia 2014 – 2020 per € 900.952,00.

Il Comune di Barletta è capofila del progetto in collaborazione con due partner italiani, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari e il Comune di Bitonto, e due partner greci, il Comune di Ioannina e Camera di Commercio di Acaia.

Il progetto PIT STOP, finanziato nell’ambito dell’Asse Prioritario 1, Innovazione e Competitività, si propone di favorire la creazione di imprese e di nuovi incubatori ed acceleratori di idee imprenditoriali rafforzando i network territoriali esistenti e mettendo in rete le associazioni commerciali, culturali e giovanili, il mercato del lavoro e le autorità pubbliche.

Il progetto promuoverà 4 nuovi incubatori di impresa, a Barletta e Bitonto, lato Itala e a Ioannina e Patrasso in Grecia,

nei settori dell’edilizia e dell’ICT, ed acceleratori di impresa nel settore manifatturiero, considerati motori di crescita e sviluppo transfrontaliero.

Innovazione e nuova imprenditoria favoriranno, da un lato, la cooperazione tra la ricerca, il settore pubblico e quello privato, dall’altro, faciliteranno l’aumento del numero di start-up con un maggiore coinvolgimento dei giovani start-upper e la crescente interazione tra i nuovi imprenditori a quelli esistenti.

Servizio Coordinamento Politiche Europee: (+39) 0883.578481-0883.578481

ufficioeuropa@comune.barletta.bt.it

Regione Puglia – Joint Secretariat Communication Officer

Il Programma Interreg V-A Grecia–Italia 2014-2020, con una dotazione finanziaria di euro 123.176.896, è un programma bilaterale di cooperazione transfrontaliera, co-finanziato per 85% dall’Unione Europea attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dai due stati membri (Italia e Grecia) con una quota nazionale del 15%.

Il Programma ha come obiettivo principale la definizione di una strategia di crescita transfrontaliera tra la Puglia e la Grecia, finalizzata allo sviluppo di un’economia dinamica basata su sistemi smart, sostenibili e inclusivi per migliorare la qualità della vita dei cittadini di queste regioni.