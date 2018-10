Barletta – Gelato Festival Challenge: i migliori gelati di Puglia sono i gusti “wao” e “mandorle e moscato di Trani”

Gelato Festival Challenge ha fatto tappa a Barletta nella sede di Zingrillo.com, concessionario Carpigiani, dove il 24 ottobre si sono sfidati a colpi di dolcezza 16 gelatieri pugliesi. Vincono la gara “Wao” di Taila Semerano della Gelateria Ciccio in Piazza di Ostuni (BR) – un sorbetto il cui nome è l’acronimo dei tre ingredienti principali il Wasabi (ravanello giapponese dal gusto piccante), Annona (un frutto originario del Sudamerica e coltivato anche in Calabria) e l’Opuntia (una varietà di fico d’india dal colore violaceo) – e “Mandorle e Moscato di Trani” di Costantino Montemitro della Gelateri Delice di San Nicandro Garganico (FG), un gusto che rende omaggio alla Puglia e alle sue eccellenze.

I gelatieri accedono alla prima Semifinale italiana in programma a marzo 2019 e prosegue il percorso di selezione dei migliori gelatieri italiani che parteciperanno alla finale mondiale di Gelato Festival World Masters in programma nel 2021, il campionato mondiale organizzato con partner strategici Carpigiani e Sigep – Italian Exhibition Group. Gusto, struttura, creatività e presentazione sono i quattro parametri con i quali sono stati valutati i gelati artigianali promuovendo la scelta degli ingredienti, la maestria degli artigiani nell’elaborare la ricetta e il risultato complessivo valutato attraverso la vista, il gusto e l’olfatto ( vedi elenco partecipanti nell’ultima pagina ).

La giuria era composta da: Luigi Perrucci, Maestro gelatiere e direttore della scuola Perrucci Gelato 2.0 di Cerignola (FG); Salvatore Petrarolo, giornalista enogastronomico; Giuseppe del Monte, professore in diversi Istituti Alberghieri pugliesi.

Con l’edizione 2018 il Gelato Festival arriva al nono anno di attività, avendo debuttato a Firenze nel 2010 ispirandosi all’ideazione della prima ricetta di gelato per mano del poliedrico architetto Bernardo Buontalenti nel 1559. Da allora la manifestazione ha allargato i propri confini espandendosi prima nel resto d’Italia, poi in Europa e – dal 2017 – anche negli Stati Uniti, con un totale di 64 Festival realizzati, prima di abbracciare tutto il pianeta con il campionato mondiale dei Gelato Festival World Masters 2021 che coinvolgerà 5.000 gelatieri in tutto il mondo.

GELATO FESTIVAL CHALLENGE

24 ottobre 2018

BARLETTA

Concessionario: ZINGRILLO.COM

VINCITORI

Taila Semerano della Gelateria Ciccio in piazza di Ostuni (BR) con il gusto “Wao”

Costantino Montemitro della Gelateria Delice di San Niccandro Garganico (FG) con il gusto “Mandorle e moscato di Trani”

ELENCO DEI PARTECIPANTI

Giovanni Botticella della Gelateria Bar Stazione di Bitonto (BA) con il gusto “Pane burro e Miele”

Raffaele Soldo della Gelateria Oro caffè di Foggia con il gusto “Oro Caffè”

Piero Mascia della Gelateria Caffè del mare di Vieste (FG) con il gusto “Vieste sei bella”

Fabio Lopez della Gelateria Gentile di Bari con il gusto “Pink pepper coffee”

Cosimo Caradonna della Gelateria Caradonna di Alberobello (BA) con il gusto “Sole dell’Etna”

Alessandro Leo della Gelateria Alexart di Corato (BA) con il gusto “Fior di Puglia”

Antonio Colucci della Gelateria La voglia Matta di Ortanova (FG) con il gusto “Torta sette sfoglie”

Matteo Lo Russo della Gelateria Maluì di Foggia con il gusto “Montezuma”

Giuseppe Zippo della Gelateria Le mille voglie di Specchia (LE) con il gusto “Mustacciolo”

Giovanna Gesmundo della gelateria Antica Gelateria Cipriani di Molfetta (BA) con il gusto “Cipriani”

Michele Latorre della Gelateria Bar Aulisa di Manfredonia (FG) con il gusto “Dark Room”

Salvatore Ditaso della Gelateria Bar San Remo di Margherita di Savoia (BAT) con il gusto “Cachi”

Luca Altomare della Gelateria Bonelli di Barletta (BAT) con il gusto “Ma Tàbu”

Giuseppe Regano della Gelateria Officina del Gelato di Andria (BAT) con il gusto “Pane Burro e Marmellata”

