Barletta – Vicepresidenza del Consiglio Comunale, Basile: “Fiero di questo ruolo, condivisione totale degli impegni”

“Sono grato all’intero consiglio comunale per la fiducia che mi è stata data e sono fiero di poter promettere che lavorerò in assoluta sinergia con le istituzioni per garantire il rispetto e l’azione proficua nell’interesse della città di Barletta e della propria comunità”.

Soddisfazione ed emozione nelle parole di Flavio Basile, consigliere comunale in quota Lega fresco di elezione a Presidente Vicario del consiglio comunale nella seduta pomeridiana del 22 ottobre.

“Rispetto e operatività – prosegue Basile – sono gli unici valori che da sempre ho rispettato negli scorsi due mandati e nella mia esperienza da presidente della commissione Lavori Pubblici”.

Il consigliere comunale eletto in quota Lega sarà il vice di Sabino Dicataldo, nome designato alla presidenza del consiglio comunale.

Eletto con 15 voti, Basile assicura che al primo posto ci sarà “la mia gente”.

La Lega ha acquisito un risultato utile in Puglia e nel Mezzogiorno, soprattutto in grandi città di provincia come Barletta. Rivestire la terza carica politico-istituzionale della quinta città più grande della Regione mi onora, ma al tempo stesso mi carica di responsabilità. E questo è entusiasmante per chi fa politica seriamente, al servizio del cittadino”.

Basile spiega anche il mantenimento degli equilibri politici che il suo nuovo ruolo nell’assise comporterà:

“Si tratta di una carica che mi vedrà collaborare a 360 gradi con tutta l’assise consiliare, anche a vantaggio di chi non mi ha votato.

Garantisco piena disponibilità alla condivisione degli impegni e dei doveri istituzionali a prescindere dai colori politici.

Sono ben consapevole della rilevanza di questo ruolo e della responsabilità che il ruolo di Presidente Vicario implica – conclude Basile – e sarò impegnato in prima linea a garantire questi equilibri”.