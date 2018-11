E’ in edicola il giornale “BatMagazine”: ambiente e sociale i temi dell’edizione di Novembre 2018. Non fartelo scappare!

A volte ritornano…

Ebbene sì, finalmente ci siamo. Dopo mesi di lavoro, sacrificio, impegno e dedizione per offrire un servizio degno di nota ai nostri lettori, BatMagazine ritorna in una veste diversa ma non del tutto insolita.

Edizione speciale della rivista della sesta provincia pugliese che, dal web, si materializza e corre in edicola: da oggi, 2 Novembre, infatti è possibile ricevere in maniera totalmente gratuita l’edizione cartacea di Novembre 2018.

Nuovi temi trattati in un’uscita assolutamente da non perdere: in primo piano l’ambiente, il nostro patrimonio, il nostro tesoro, il nostro territorio, in una parola sola il Parco (dell’Alta Murgia). Abbiamo intervistato in esclusiva il Direttore Domenico Nicoletti e il vicepresidente Cesareo Troia che hanno parlato di economia, lavoro, biodiversità e sviluppo green.

Altro argomento principale, il sociale. In collaborazione con la Cooperativa Sociale “Questa Città” di Gravina in Puglia è stato possibile realizzare un fotoromanzo ironico e divertente al quale hanno partecipato gli ospiti della Onlus stessa. Risultato? I diversi sketch che compongono la storia, tutti rigorosamente in vernacolo andriese, parlano di un matrimonio…le risate sono assicurate!

E non è tutto. Si parlerà anche di politica locale, lavoro, sanità, turismo e salute. Interviste, approfondimenti, consigli …caratterizzeranno una rivista dal contenuto interessante, coinvolgente ma soprattutto piacevole!

Che dire…da oggi BatMagazine è in edicola! Non fartelo scappare!

Da qui è possibile consultarlo in anteprima.