Trani – Guadagnuolo si è dimesso, le considerazioni della Cinquepalmi (Trani#ACapo)

Pubblichiamo alcune brevi considerazioni di Mariagrazia Cinquepalmi del movimento Trani#ACapo

L’opposizione esiste perché la questione Amiu è stata al centro della nostra azione politica e questo prescinde del tutto dalla persona dell’Amministratore Unico perché riguarda, invece, la più generale gestione dei rifiuti e della discarica.

E’ chiaro che le ragioni per cui si è dimesso l’A. U. di Amiu non sono quelle ufficializzate.

Cosa c’è dietro il teatrino fatto dal Sindaco?

Si attende un chiarimento serio perché la questione dell’assenza del Sindaco non è credibile.

La serietà si impone per il futuro dell’Azienda e le prospettive imprenditoriali essendo stati finora disattesi tutti gli obiettivi