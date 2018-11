Andria – Giovanni Vurchio (PD): “Il triste destino del mercato settimanale andriese”

“Lunedì mattina – scrive Giovanni Vurchio (segretario Pd Andria) – transitando per viale Gramsci, ho potuto constatare che troppi stalli del mercato settimanale cittadino sono ormai vuoti, nonostante l’oneroso investimento, sostenuto dagli ambulanti interessati, per poter acquistare l’autorizzazione necessaria ad occupare una fetta di quel suolo. Non è possibile rimanere indifferenti”.

“Il mercato rappresenta un valore aggiunto per la nostra comunità, non solo commerciale, perciò non merita di essere abbandonato tra l’indifferenza dell’Amministrazione locale – continua Vurchio -. E’ innegabile che il commercio su aree pubbliche stia vivendo una crisi preoccupante su scala nazionale, ma la classe politica ha il dovere di battersi per preservarne l’importanza. Per quanto riguarda la nostra città, credo che gioverebbe alla suddetta attività una ricollocazione nel centro cittadino. La riorganizzazione del mercato, seppur ridimensionato e meglio organizzato, ci permetterebbe di supportare un settore economico in forte crisi, come quello del commercio ambulante, e sarebbe utile a preservare anche il rilevante ruolo socio-culturale di questo appuntamento della tradizione, che da sempre risulta in grado di rappresentare una fonte inestimabile di aggregazione e scambio di idee, opinioni e posizioni”, conclude il segretario Pd cittadino.