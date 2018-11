Puglia – M5s pubblica bando per la ricerca di un collaboratore legislativo esperto di agricoltura e turismo

8 novembre, 2018 | scritto da Redazione

Ambiente

Il Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle alla Regione Puglia, in ottemperanza quanto stabilito dalla L.R. 11 gennaio 1994, n. 3.” Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari”, dalla Legge Regionale 22 ottobre 2015, n. 29 “Disciplina per la regolamentazione dei limiti alle acquisizioni e alla spesa del personale dei Gruppi consiliari” al fine di supportare maggiormente la propria attività legislativa, necessaria alla elaborazione dei progetti di legge, preparazione degli atti di indirizzo e di controllo, all’acquisizione di informazioni sull’attuazione delle leggi specifiche nel campo dell’agricoltura e del turismo, intende selezionare una figura professionale specializzata nei settori indicati, che abbia conoscenza del drafting legislativo, sia in grado di effettuare stesura atti consiliari (mozioni, interrogazioni, richiesta audizione, proposte di legge).