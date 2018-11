A cosa servono gli OGM? I misteri rivelati da un genetista a scuola anche ad Andria e Bisceglie

Dopo un lungo periodo dalla nascita dell’Homo sapiens, mentre i cacciatori si dedicavano ormai a procacciare fonti di proteine animali, i raccoglitori iniziavano a selezionare, consapevolmente o inconsapevolmente, sementi di piante più utili come nutrimento. Era iniziata una nuova era, che porterà all’agricoltura, quindi alla sedentarietà delle popolazioni umane ed anche alla selezione ed allevamento di animali. Era iniziata la prima fase dell’era biotecnologica con “Homo geneticus“.

Questa fase oggi è arrivata agli OGM. Cosa sono gli Organismi Geneticamente Modificati? Quali applicazioni e quali controindicazioni?

Ne parlerà Giuseppe Saccone, genetista dell’Università Federico II ai ragazzi dei licei della provincia di Bari, di Andria e di Bisceglie. Incontro dal titolo: Biotecnologie: dall’agricoltura ed entomologia alla medicina.

L’incontro fa parte del ciclo nazionale La Scienza a Scuola. Un tour didattico realizzato da Zanichelli, in giro per le scuole d’Italia, in cui ricercatori, docenti, divulgatori e personalità del mondo scientifico incontreranno i ragazzi per illustrare le ultime novità della scienza.

Dalle Onde Gravitazionali alla vita nell’universo. Sono alcuni degli argomenti illustrati negli oltre 60 incontri presso gli istituti scolastici superiori di Puglia, in collaborazione con la rivista “Le Scienze”.

Gli incontri sono riservati agli studenti delle singole scuole .

Ecco il “tour” di Giuseppe Saccone:

12 novembre Liceo scientifico Arcangelo Scacchi di Bari e IISS Da Vinci – Majorana di Mola di Bari

13 novembre Liceo Scientifico R. Nuzzi, Andria e Liceo scientifico Leonardo Da Vinci, Bisceglie (BT)

14 novembre IISS Simone – Morea, Conversano (BA), Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci, Cassano delle Murge (BA)

La biotecnologia moderna nasce con la Genentech, una ditta statunitense degli anni settanta, che si afferma nell’area della biomedicina molecolare e fondata da un professore universitario di biochimica ed un esperto di business ed investitore. Questa nascita avviene grazie alle ricerche di base in genetica, biochimica e biologia molecolare condotte nei due/tre decenni precedenti gli anni settanta. La Genentech, con 15.000 dipendenti è stata acquistata dalla corporation svizzera Hoffmann-La Roche nel 2009 per 50 miliardi di dollari. Negli anni novanta con la Monsanto inizia la biotecnologia agraria e lo sviluppo di piante transgeniche di grande interesse economico. Oggi è una azienda con 18.000 dipendenti ed un fatturato annuo di 14 miliardi di dollari. La Bayer tedesca sta per acquisire la Monsanto per 66 miliardi di dollari. Negli anni duemila la ditta Oxitec, spin off della Oxford University, sviluppa ed utilizza insetti transgenici per il controllo genetico di specie dannose, tra cui zanzare e mosche della frutta. Viene venduta nel 2015 per 160 milioni di dollari alla statunitense Intrexon corporation.

Nell’incontro verranno ripercorse queste tappe storiche, con i loro protagonisti, descrivendo i comuni punti fondamentali della genetica e biochimica molecolare che sono alla base delle biotecnologie e vedremo esempi di prodotti di successo nei vari campi e a cosa possono servire, come anche le relative implicazioni economiche. Verrà infine descritta la nuova tecnologia di modifica precisa del DNA (gene editing), CRISPR/Cas9 che apre nuovi scenari e grandi potenzialità per le biotecnologie sia mediche, che agrarie ed entomologiche.

Da più di 150 anni impegnata nella didattica scolastica e nella divulgazione scientifica, la casa editrice Zanichelli, con questa iniziativa, ha voluto dare un importante stimolo agli studenti: l’occasione di acquisire conoscenze su argomenti affascinanti e di stretta attualità, direttamente dagli “addetti ai lavori”.

12 novembre

GIUSEPPE SACCONE

Genetista, Università Federico II di Napoli

Biotecnologie: dall’agricoltura

ed entomologia alla medicina

Liceo Scientifico Arcangelo Scacchi

corso Cavour 241, Bari, ore 8.30

IISS Da Vinci – Majorana

viale Aldo Moro 1/19, Mola di Bari (BA)

ore 11.30

13 novembre

GIUSEPPE SACCONE

Genetista, Università Federico II di Napoli

Biotecnologie: dall’agricoltura

ed entomologia alla medicina

Liceo Scientifico R. Nuzzi

via Cinzio Violante 18, Andria (BT), ore 8.30

Liceo Scientifico Leonardo da Vinci

via Cala dell’Arciprete 1, Bisceglie (BT)

14 novembre

GIUSEPPE SACCONE

Genetista, Università Federico II di Napoli