Avis Andria: “Per i donatori di sangue, vaccino antinfluenzale gratuito”. La nota diffusa dall’associazione

Ci avviciniamo al periodo più freddo dell’anno che porta con se malanni e influenza stagionale.

Per prevenire la variazione infra-annuale della raccolta di sangue e plasma che va ad incidere sull’autosufficienza nazionale, per i donatori di sangue la vaccinazione stagionale antinfluenzale è offerta gratuitamente e attivamente, oltre che raccomandata.

La Presidente dell’Avis Comunale di Andria, Mariagrazia Iannuzzi, afferma: “Avranno diritto alla somministrazione del vaccino i donatori periodici (almeno una donazione negli ultimi due anni), in possesso di certificato che attesti avvenuta donazione nel suddetto periodo. Questa misura adottata dalla Regione Puglia serve per evitare il calo di donazioni dovuto ai malanni stagionali che notoriamente colpiscono la popolazione in questo periodo e permette anche di garantire ai donatori di essere in buona salute e affrontare l’inverno con serenità“.

Per ogni altra informazione potete recarvi presso la segreteria dell’Avis Comunale di Andria in Via Stefano Iannuzzi, 7 dal Lunedì al Venerdì dalle 18:00 alle 20:00.