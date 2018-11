Trani – Più di 2000 bambini in marcia per i propri diritti

All’appuntamento non è mancato nessuno. C’erano all’incirca 2000 bambini secondo le prime stime, accompagnati da insegnanti, dirigenti scolastici. Con loro anche i rappresentanti di diverse associazioni e cittadini tranesi che insieme hanno marciato per le strade della città partendo da palazzo di città.

Hanno celebrato la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Il 20 novembre 1989 l’Assemblea generale delle Nazioni unite adottò la Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

In marcia anche il sindaco di Trani Amedeo Bottaro e i rappresentanti istituzionali, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e il vescovo della diocesi di Trani, mons. Leonardo D’Ascenzo. Cartelloni, striscioni, cappellini colorati, bandierine hanno colorato la città. La marcia, organizzata dall’amministrazione comunale di Trani, si è conclusa nella piazza antistante la villa comunale. Emiliano nel suo intervento ha ricordato ai bambini che “siamo la regione di San Nicola e che in tutto il mondo è il protettore dei bambini, quello che porta loro dei regali. Regali che sono marginali rispetto ai diritti da garantire ai piccoli”. Di buon auspicio le parole del vescovo: ai bambini auguro di vivere semplicemente la loro infanzia, ed ai ragazzi di vivere appieno la loro adolescenza”.

Più concreto il sindaco : “per i bambini cerchiamo veramente di fare miracoli, a volte provando a fare non il possibile, ma persino l’impossibile”.

L’evento è stato realizzato in collaborazione con le associazioni Xiao Yan, Il Colore degli anni, Trani soccorso, Azione cattolica diocesana, Il treno del sorriso, Comitato Teniamoci per mano, Delfino blu, Albero della vita, Age, Scout, Anteas, Azzurro Italia, Associazione Promozione sociale e solidarietà, Unicef.

