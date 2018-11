Canosa di Puglia – Wedding Open Day: tutto pronto per la seconda edizione

Un evento organizzato nei minimi dettagli che costituisce un percorso completo per quanti si apprestano a vivere il giorno più bello: il proprio matrimonio.

L’organizzazione è al lavoro da tempo e si avvicina il Wedding Open Day. domenica 25 novembre, orario continuato dalle 10 alle 22 presso la prestigiosa Sala Ricevimenti “Lo Smeraldo” a Canosa di Puglia, in via Corsica. Il percorso vede protagoniste prestigiose aziende del territorio le quali esporranno i propri prodotti e servizi con le ultimissime novità in materia di ricevimenti.

L’evento prevede, inoltre, una sfilata di abiti da cerimonia con il grande momento finale nella Renoir Disco Privè ove la serata si concluderà con tanto divertimento, dj, live music ed animazione. La serata sarà presentata da Claudia Cesaroni, conduttrice Radionorba, mentre l’animazione musicale sarà curata dai Dj Franco ed Andrea Di Pietro. L’Ingresso è libero e gratuito.

GUARDA LA VIDEOINTERVISTA a Claudia Cesaroni e Franco Di Pietro, nel nostro spazio “Prenditi i tuoi 10 minuti!”.