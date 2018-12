Barletta – Presentata l’iniziativa “Stavoltavoto” in vista delle elezioni europee del 2019. Foto e Video

Lo avevamo già anticipato nell’intervista al dottor Gadaleta in merito al progetto Interreg V- A Grecia- Italia e oggi pomeriggio presso il Futur Center di Barletta (in viale G. Marconi, 38 – Barletta) è stato presentato l’hashtag #stavoltavoto https://www.stavoltavoto.eu/ : una campagna di comunicazione promossa dal Parlamento europeo con l’intento di promuovere una più ampia partecipazione democratica alle prossime Elezioni europee in programma dal 23 al 26 maggio 2019.

Quello di Barletta, è stato l’unico incontro previsto in Puglia, organizzato dal Parlamento europeo di concerto con la Commissione europea, alla quale “l’Europe Direct Barletta” fa riferimento insieme all’ “Europe Direct Puglia” avente sede a Bari.

Tanti i ragazzi presenti all’incontro (barlettani e non ) che hanno voluto testimoniare le loro esperienze di volontariato nei paesi membri dell’Unione attraverso lo SVE ( Servizio Volontario Europeo) promosso grazie all’intervento di varie associazioni presenti sul territorio: la “Inco” di Molfetta e la “Link” di Altamura i cui membri erano oggi presenti al “Futur Center”

“Un’opportunità conosciuta per caso e che mi ha cambiato in meglio – ha commentato, nel corso dell’incontro, un ragazzo che ha svolto lo SVE in Svezia – permettendomi di andare all’estero grazie ai finanziamenti elargiti dall’ Unione Europea.

Il meeting, è stato altresì, l’occasione per presentare il progetto messo aa punto dall’altamurana “Link” e intitolato “ROOF – Roots of our Europe”, vincitore del bando europeo del Programma “Euopean Youth Togheter” volto alla promozione e al rilancio dell’immagine dell’UE in ambito nazionale e internazionale. I progetti vincitori sono stati quattordici in tutta Europa e in Italia tre .

“ROOF”, in breve, prevede una serie di quattro scambi che si svolgono in contemporanea e in maniera itinerante attraverso percorsi che seguono gli itinerari di EuroVelo, combinando tappe in bicicletta e tragitti in treno, con l’intento di diffondere informazioni sull’UE stimolando i cittadini a partecipare alle elezioni europee del 2019.

“Stavoltavoto” è una piattaforma – ha commentato, nel video che segue, Daniela Ramacci funzionaria dell’ufficio di collegamento Italia del Parlamento Europeo –

Dopo Barletta, prossima tappa?

Intervento di Daniela Ramacci dell'ufficio di collegamento #Italia del #Parlamentoeuropeo, oggi ha fatto tappa a #Barletta la campagna #stavoltavotodi Dora Dibenedettohttps://www.facebook.com/LadyGrignani Pubblicato da Bat Magazine su Venerdì 30 novembre 2018

Su quanto lo SVE possa riaccendere il sentimento europeista nel nostro territorio, si è invece soffermata (nel video che segue) Ilaria Di Martino membro dell’associazione culturale “Link”; associazione dedita a favorire l’apertura ad altri contesti culturali e la promozione di valori quali : la solidarietà, la cittadinanza attiva e il dialogo interculturale.

Volontariato e scambi giovanili promossi dal programma “ErasmusPlus” finanziato dall’UE, sono progetti atti a creare una cittadinanza europea – ha spiegato Di Martino – precisando qual’è l’età massima per poter partecipare al Servizio Volontario Europeo e quali sono i paesi scelti dai ragazzi.

Ilaria Di Martino dell'associazione "Link" spiega, nell'intervento che segue, le finalità del #serviziovolotarioeuropeo #SVEdi Dora Dibenedetto https://www.facebook.com/LadyGrignani Pubblicato da Bat Magazine su Venerdì 30 novembre 2018

Dora Dibenedetto