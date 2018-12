Barletta – Eccellenze pugliesi alla “Settimana della cucina italiana” di Washington. Foto e Video

Le tipicità culinarie pugliesi arrivano alla terza edizione della “Settimana della cucina italiana” di Washington, dove una serie di appuntamenti tenutisi dal 12 al 16 novembre ha permesso a migliaia di visitatori di apprezzare cibo e cultura del territorio.

La manifestazione statunitense, progettata da un ampia serie di enti pubblici e soggetti privati per favorire la presenza economico – commerciale delle produzioni nazionali, ha premiato con il successo l’intelligenza organizzativa dell’Ambasciata d’Italia a Washington e il coinvolgimento di Consolati, ICE, Istituti di cultura e Regione Puglia.

A rappresentare le “eccellenze barlettane” nella capitale USA lo chef Franco Ricatti, insieme ai fotografi Francesco Cito e Ruggiero Dibenedetto (quest’ultimo presidente FIOF – Fondo Internazionale per la Fotografia Video e Comunicazione ) che hanno illustrato stamane, a Barletta, nel corso di una conferenza stampa svoltasi all’interno del ristorante “Bacco” in piazza Marina, la loro esperienza statunitense.

“Eccellenze pugliesi a Washington” , è stato il tema dell’incontro di oggi, che ha visto la partecipazione del prefetto Emilio Dario Sensi, dell’assessore comunale Michele Ciniero, del senatore Dario Damiani, di Don Angelo della Diocesi Barletta Trani, del consigliere regionale Sabino Zinni, del consigliere provinciale Luigi Antonucci e della Dottoressa Miranda Carrieri direttrice dell’Antiquarium di Canne.

“Rappresentare il gusto con lo chef stellato (Michelin) Franco Ricatti e con l’immagine fotografica attraverso la nostra associazione FIOF” – ha precisato Dibenedetto nel video che segue, anticipando le novità per il 2019: progetti culturali che spaziano dalla fotografia, alla pittura e alla scrittura, sino ad arrivare a Seul capitale della Corea del Sud.

"Eccellenze #Pugliesi a #Washington"Conferenza stampa stamane a #BarlettaIntervento del presidente #FIOF Ruggiero Dibenedetto Pubblicato da Bat Magazine su Sabato 1 dicembre 2018

Un’iniziativa, che si inserisce nei progetti di interscambio culturale che da anni ormai il FIOF attua. Il progetto fotografico selezionato per raccontare l’eccellenza gastronomica pugliese è “Barche, pescatori e pesci” di Francesco Cito, fotoreporter italiano (di origini napoletane) due volte vincitore del World Press Photography Awards, premio del fotogiornalismo mondiale. La Prima volta nel 1995 per il “Neapolitan Wedding story” e la seconda volta nel 1996 per il “Palio di Siena”

“A Barletta sto cercando di impiantare le mie radici; la fotografia è una cosa importante che scava nell’animo lasciando in noi una magia e un’impronta – ha sostenuto Cito stamane – (nella foto il secondo a sinsitra)

L’esperienza di Washington, oltre ad essere una cassa di risonanza per la Puglia, per la città di Barletta, per la cucina, la cultura e il turismo, è stato un punto di incontro per consolidare collaborazioni future, che vedranno vari interscambi culturali e turistici con la capitale americana e la città di New York, grazie al contributo delle Ambasciate e dei privati che hanno offerto il proprio sostegno durante l’evento.

Sempre a Washington si è tenuta una riunione dei rappresentanti del Sistema Paese per una discussione sulla penetrazione del settore agro-alimentare italiano negli USA. Per quel che concerne il settore fotografico e della cultura, sono stati consolidati i rapporti con la National Geographic, icona nel mondo della fotografia editoriale, con la curatrice della Phillips Collection, il primo museo di Arte Contemporanea in America e con il referente del World Press Photography Award.

“Questo di Washington, è il primo di una lunga serie di eventi, ma non solo con me ma anche con altri giovani imprenditori che hanno capito che il prodotto della tradizione è quello vincente” – ha puntualizzato lo chef barlettano Ricatti.