Barletta – Per Natale musica, arte e spettacoli: da domani sino all’Epifania. Foto e Video

Per un importo di 80mila euro e un mese pieno speso per l’intera organizzazione, l’amministrazione comunale di Barletta, darà il via, a partire da domani, ad un “Traboccante” Natale, con le strade illuminate e addobbate, la musica della filodiffusione per le vie del centro (grazie al contribuito degli esercenti commerciali) e i concerti live per strada, nelle piazze e fuori dai locali del borgo antico.

Un susseguirsi di più di 100 eventi (presentati sinteticamente nel tardo pomeriggio di oggi, durante una conferenza stampa tenutasi a palazzo di città, alla quale, hanno partcipato insieme al sindaco Cosimo Cannito e all’’assessore comunale alle Attività produttive Marcello Lanotte, gli organizzatori e tutti gli attori, sociali, economici e culturali coinvolti nell’ideazione e progettazione del fitto cartellone di eventi) che si protrarranno sino all’Epifania, grazie al contributo dell’Amministrazione comunale e dell’ Assessorato alle Attività produttive, in collaborazione con il Gruppo IdeAzione di Bari (unica associazione ad aver partecipato al bando pubblico indetto “all’occorrenza” dal Comune) che ha curato l’organizzazione insieme a tutte le associazioni di categoria del territorio.

La città sarà lieta di dare il benvenuto a quanti avranno voglia di trascorrere le festività fra musica, degustazioni, attrazioni per i bambini e spettacoli.

Sì, spettacoli, perché spettacolare sarà il Villaggio di Babbo Natale che sarà allestito in piazza Federico di Svevia dal 17 dicembre al 6 gennaio, come pure il concerto gospel nella Basilica del Santo Sepolcro alle 19 dello stesso giorno, o la pista di pattinaggio che torna in Piazza Aldo Moro e anche la musica live che sarà protagonista in Piazza Caduti, ogni giorno, dall’8 al 24 dicembre. Mentre speciale e suggestivo sarà il Presepe vivente che andrà in scena nei giardini “De Nittis” di viale Giannone il 21, 22, 23, 24 dicembre e il giorno dell’Epifania e il Presepe in cartapesta in Villa Bonelli, dall’Immacolata fino al 6 gennaio. Ma speciale sarà ogni singolo evento, ogni concerto, spettacolo, recital, intrattenimento, pensati per tutti, per le famiglie, per i giovani, per i barlettani e per quanti approfitteranno del richiamo di tali eventi per apprezzare e ammirare Barletta in questo particolare periodo.

Fra le novità di questo Natale ci sarà il videomapping, tecnologia capace di coniugare l’identità culturale e storica della città con gli strumenti tecnologici più all’avanguardia, nelle serate del 28, 29 e 30 dicembre, dalle 21 alle 24, con la proiezione di luci e video tridimensionali su Porta Marina, in grado di mescolare la superficie reale di quel monumento con quelle virtuali della proiezione multimediale.

Sono almeno quattro gli alberi di Natale previsti, due luminosi in piazza Caduti e sotto Palazzo di Città, e due abeti decorati e addobbati, in Piazza Aldo Moro e ad angolo fra via Musti e via Palestro, posizionati in collaborazione con Bar.s.a., come concordato con i residenti della zona, particolarmente provati dai lavori in corso in quella zona nell’ambito degli interventi per la rimozione del passaggio a livello e la realizzazione di un sottovia pedonale in via Milano.

“Questo sarà un gran bel Natale e speriamo che non deluderemo le aspettative dei barlettani e di quanti vorranno trascorrere serate o giornate nella nostra città e che colgo l’occasione per invitare. Voglio però aggiungere che per l’anno prossimo – ha detto il sindaco Cosimo Cannito – ci fossero le condizioni, mi piacerebbe che anche Barletta possa festeggiare l’arrivo del nuovo anno in piazza. Voglio ancora aggiungere che oltre ad allietare il periodo con luci, musica e spettacoli, abbiamo pensato davvero a tutti, alle circa 1.600 famiglie che da lunedì potranno riscuotere il contributo fitto casa del 2016, al disagio dei residenti e degli esercenti di via Milano ( per la chiusura del passaggio a livello) e sottolineo che ritarderemo la chiusura dei passaggi a livello di via Andria e via Veneto rimandando l’apertura del cantiere, molto probabilmente, al 7 gennaio 2019; saremo in ospedale sotto Natale per gli auguri e un pensiero per i bambini che purtroppo in quel luogo trascorreranno giornate di festa e stiamo predisponendo una ordinanza antibotti a tutela della incolumità delle persone e dei nostri animali. Confido nei barlettani, perché vogliano lasciare l’auto a casa o usare i parcheggi messi a disposizione per il park&Ride, con servizio navetta gratuito”.

L’occasione è stata anche quella, da parte del sindaco, per ricordare, dopo varie polemiche, che stasera ci sarà la tradizionale “fanova” dell’Immacolata, alla quale molti barlettani sono particolarmente legati.

Intervento del sindaco di #Barletta Cosimo Cannito nel corso della conferenza stampa tenutasi nel tardo pomeriggio di oggi a palazzo di città, per presentare gli eventi natalizi del cartellone #BarlettaaNatale2018.

“Tutto questo non sarebbe stato possibile se fosse mancata la collaborazione e la sinergia con i tutti gli attori protagonisti di questo Natale, le associazioni di categoria, i singoli locali che hanno aderito e hanno voluto far parte di questa iniziativa, IdeAzione e Puglia.com, perché grazie all’impegno di tutti siamo riusciti ad allestire un cartellone di eventi denso e significativo, in cui c’è spazio per tutti, i bambini, gli adulti, i ragazzi, le famiglie, gli amanti della musica e dello shopping”; tranne la pista di ghiaccio, tutto il resto sarà fruibile gratuitamente – ha evidenziato il vice sindaco Marcello Lanotte.

“Ci saranno concerti tutti i giorni sino al 24 dicembre, emblematici saranno i gonfiabili del villaggio di Babbo Natale ideato soprattutto per i più piccoli, cosi come la proiezione in 3D e Laser Show (in collaborazione con l’Apulia Film Commission) a fine mese a Porta Marina, e suggestivo sarà anche il “Pastor Ron Gospel”il 17 dicembre nella basilica del Santo Sepolcro” – ha poi dichiarato Cristian Calabrese, presidente del gruppo “IdeAzione”

Inoltre, per favorire la vivibilità cittadina e consentire il regolare svolgimento del programma di eventi natalizi di fine anno concordato dall’Amministrazione comunale con le associazioni degli esercenti, il Settore Servizi di Vigilanza ha emanato, tramite l’Ufficio Traffico, un’ordinanza dirigenziale. Il provvedimento, puntando a disciplinare la circolazione veicolare e valorizzando le aree pedonali, fa riferimento tra l’altro al “park&ride”, istituito tutte le domeniche di dicembre e, soltanto negli orari mattutini, il 6 gennaio 2019. Consentirà di lasciare gratis l’auto nel parcheggio comunale sul lungomare Pietro Paolo Mennea o in quello del centro commerciale Ipercoop Mongolfiera per raggiungere il centro, ogni venti minuti circa, con navette fruibili anch’esse gratuitamente dalle ore 10.30 alle 13.30 e dalle 18 alle 22.00. Saranno istituite fermate in piazza Plebiscito (retro Palazzo di Città), via Vespucci (stazione bus extraurbani in prossimità di via Trani) e via Cavour (presso ex Banca d’Italia).

Sono previsti altresì due tratti stradali in cui è possibile far sostare le auto a servizio dei portatori di handicap, in via Cavour (tra via S. Antonio e corso Garibaldi) e via Degli Orti (da corso Garibaldi all’intersezione lato destro, secondo il senso di marcia).

L’articolata ordinanza, pubblicata su www.comune.barletta.bt.it, prevede inoltre, sempre ogni domenica del corrente mese e nelle diverse fasce orarie indicate, divieti di sosta con rimozione e divieti di transito in alcuni tratti stradali di corso Vittorio Emanuele e corso Garibaldi, di via Pier delle Vigne, piazza Caduti in Guerra, via Giuseppe De Nittis, via Ferdinando d’Aragona, via Cavour, via degli Orti, via Ospedale dei Pellegrini e piazza Federico di Svevia. Analoghe limitazioni sono state stabilite per la giornata dell’Epifania lungo gli stessi percorsi. Lunedì 24 dicembre il divieto di sosta con rimozione e il divieto di transito interesseranno, rispettivamente dalle ore 9 alle 14 e delle 11 alle 14, corso Vittorio Emanuele, mentre ogni sabato dicembrino e la festività di San Silvestro vedranno in piazza Caduti attivo il divieto di sosta con rimozione dalle 9 alle 13 e il divieto di transito dalle 11 alle 13. Infine, dalle ore 7 alle 23 di domenica prossima, 9 dicembre, i divieti riguarderanno via Carlo V D’Asburgo e piazza Castello per una mostra mercato.

Così come previsto dalle direttive del Ministero dell’Interno, sono confermate le misure preventive (cosiddette “safety care”, ovvero new jersey, fioriere e altri mezzi) per la sicurezza ai varchi di accesso dei luoghi dove si prevede maggiore aggregazione e affluenza di persone.

Per conoscere più dettagliatamente le misure stabilite dall’Amministrazione, s’invita a consultare il provvedimento dell’Ufficio Traffico sul sito istituzionale.

“Il nostro intento sarà quello di favorire la sicurezza dei cittadini e dei visitatori, cercando di intensificare la fruizione pedonale con i bus navetta, auspicando massima collaborazione da parte dei cittadini – ha poi precisato, durante la conferenza, il vice comandante della polizia locale di Barletta Luigi Grieco –

