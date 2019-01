Puglia – In arrivo neve e gelo siberiano

Aria molto fredda, gelida di estrazione artico siberiana si sta in queste ore muovendo da Scandinavia e Russia verso il cuore dell’Europa che raggiungerà a breve.

Mercoledì 2 il freddo comincerò ad affluire verso l’Italia e la raggiungerà pienamente in serata.

Gli impulsi saranno almeno tre, due contigui tra il giorno 3 e il giorno 5 più uno successivo dal giorno 7 con una breve e temporanea pausa nel giorno della befana.

Le temperature scenderanno rapidamente anche di oltre 7-8°C con venti forti e giornate di ghiaccio con massime sottozero o prossime ad esso, ma anche lungo le adriatiche dove le temperature diurne potrebbero non superare i 3-5°C, dalla Romagna alla Puglia.

Come sovente accade in queste situazioni saranno le regioni adriatiche le più interessate con rovesci di neve fin sulle coste di Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, marginalmente anche della Romagna.

Neve che potrà cadere sino in pianura entro il giorno 4 anche tra Basilicata, Campania interna, a tratti anche Calabria e Sicilia tirrenica.

Neve quindi molto probabile in città come Rimini, Ancona, Macerata, Ascoli, Teramo, Pescara, Chieti, Termoli, Foggia e Bari, oltre ovviamente che in tutte le località appenniniche.

Fiocchi possibili anche a Lecce e Brindisi entro il 4 gennaio, così come a Matera, Taranto, Potenza, Benevento, Salerno; non esclusi fiocchi a tratti anche a Crotone, Napoli, Reggio Calabria entro il 4, entro il giorno 5 misti a pioggia anche tra Messina e Palermo.

Poi come dicevamo una breve pausa nel giorno dell’Epifania ma già dalla sera del giorno 6 gennaio 2019, la BEFANA un nuovo fronte instabile seguito da aria molto fredda raggiungerà il medio basso Adriatico e tutto il Sud riportando condizioni di maltempo per il giorno 7 quando attendiamo nuove nevicate fino a quote molto basse, anche in pianura e sulle coste delle medesime zone.

Giornata molto fredda e ventosa anche quella dell’8 ma dovrebbe essere l’ultima della serie.