Barletta – TEDx approda nella Città della Disfida

Scienza, arte, nuove tecnologie, politica, design, cultura, musica, architettura, digital age, tematiche globali e molto altro ancora: è questo il TEDx, una serie di conferenze basate sul motto “Ideas worth spreading“, che sta per approdare a Barletta.

TED è l’acronimo di Technology Entertainment Design, ed è stato coniato 35 anni fa nella Silicon Valley diventando, soprattutto negli ultimi decenni, un vero e proprio marchio. La serie di conferenze è gestita dall’organizzazione no-profit The Sapling Foundation e vanta ormai migliaia di conferenze in tutto il mondo con la partecipazione di speaker di spicco come Bill Clinton, Bill Gates e perfino Papa Francesco: il rivoluzionario pontefice ha partecipato tramite un video intervento ad un TED Talk organizzato a Vancouver trattando le tematiche sul futuro.

TEDx sono eventi ispirati al TED ma organizzati in maniera indipendente e possono essere organizzati in qualsiasi città, ma a solo tramite approvazione del progetto da parte di TED, e a patto che si rispettino determinati standard qualitativi: la lunghezza degli interventi non può eccedere i 18 minuti; i loghi da utilizzare; il divieto a unire gli eventi TEDx ad altri eventi o conferenze; la lunghezza della conferenza che non può durare più di un giorno e la presenza di speaker di un certo rilievo.

Un gruppo di ragazzi barlettani è riuscito ad ottenere il consenso di TED, e venerdì 25.01 si terrà una conferenza stampa di presentazione presso la Sala Giunta del Palazzo di Città.

Alla conferenza interverranno il Sindaco Cosimo Cannito, l’assessore alla Cultura Michele Ciniero, la dirigente del Settore Cultura Santa Scommegna ed i responsabili e organizzatori di TEDxBarletta Claudio Bruno, Elio Palumbieri, Antonio Piazzolla, Franco Dimiccoli.

Durante la presentazione dell’evento saranno resi noti data, luogo e tema del TEDxBarletta.