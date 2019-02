Regione Puglia – Comuni finanziati per impianti sportivi: solo 3 nella BAT. L’elenco completo

La Regione Puglia ha trasmesso l’elenco dei comuni finanziati per impianti sportivi. L’elenco ha valore solo informativo e non ufficiale. Dei 102 comuni ammessi a finanziamento, solo tre sono quelli nella BAT:

BISCEGLIE – Intervento di riqualificazione, abbattimento barriere architettoniche, efficientamento energetico e messa a norma dell’impianto sportivo di base del quartiere Salnitro in Bisceglie

Importo ammissibile € 99.975,00

Spesa prevista per intervento € 133.300,00



TRINITAPOLI – Recupero funzionale e manutenzione straordinaria

Importo ammissibile € 100.000,00

Spesa prevista per intervento € 150.000,00

MINERVINO – Lavori di recupero funzionale, adeguamento impianti ed efficientamento degli spogliatoi del campo sportivo comunale nella frazione di Cocumola

Importo ammissibile € 98.430,00

Spesa prevista per intervento € 115.800,00



ELENCO COMUNI AMMESSI

