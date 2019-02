Barletta – Soppressione passaggi a livello, domani iniziano i lavori

-Alle ore 6 di domani mattina le sbarre dei passaggi a livello di via Andria e di via Vittorio Veneto si abbasseranno per l’ultima volta e subito dopo cominceranno le operazioni per allestire il cantiere nel quale si lavorerà alla realizzazione di un sottovia carrabile e pedonale, funzionale alla soppressione dei passaggi a livello.

L’inizio dei lavori coinciderà anche con la chiusura e l’interdizione al traffico automobilistico e pedonale di parte di via Andria, ragione per cui sono stati predisposti percorsi e viabilità alternativi.

Alle 7 di domani mattina, il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, sarà presente sul posto per dare simbolicamente inizio ai lavori.

“Quello di domani sarà un momento storico e cruciale per la nostra città e l’impegno, nel tempo a seguire, dovrà essere massimo da parte di tutti – ha detto il sindaco Cosimo Cannito – di chi materialmente eseguirà i lavori, degli uffici comunali e dell’Amministrazione comunale, cui spetta vigilare costantemente che tutto vada e prosegua come previsto, della cittadinanza, i residenti della zona più di tutti, che dovranno tollerare pazientemente i disagi maggiori”.

“Domani mattina alle 7 sarò in via Andria – ha aggiunto il primo cittadino – a rappresentare la presenza della città per dare simbolicamente avvio ai lavori.

Quest’opera deve cominciare sotto i migliori auspici perché tutti sappiamo da quanto tempo i barlettani aspettano impazienti di non essere più ostaggio di quei passaggi a livello”.