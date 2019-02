Barletta – Cambiano ancora i sensi di marcia nell’area del cantiere in via Andria

Ulteriori novità nell’ambito della riqualificazione dell’area ferroviaria di via Andria: con un comunicato stampa diffuso oggi, 27.02, il Comune di Barletta, Settore Comunale Vigilanza- Ufficio Tecnico del Traffico ha reso nota la disposizione della “nuova disciplina dei flussi veicolari funzionale alla presenza dei cantieri per la realizzazione delle opere sostitutive dei passaggi a livello di via Andria e via Vittorio Veneto.”

Nel tratto stradale di via Chieffi, da via Andria a via Vitrani sarà infatti istituito il “senso unico” con direzione di marcia consentita da via Andria a via Vitrani, con relativo pannello segnaletico di “senso vietato”, nonché lo “Stop – fermarsi e dare precedenza” all’intersezione con via Vitrani.

Nel tratto stradale di via Vitrani, all’intersezione con via Chieffi verrà invece istituita la segnaletica per la “Direzione consentita diritto e destra”.

Nel tratto stradale di via Chieffi, da via Andria a via Vitrani e sulle intersezioni ad esso afferenti, è stata disposta l’istituzione della segnaletica “Direzione obbligatoria a destra – direzioni consentite diritto e destra”.

Con un’ulteriore provvedimento, infine, è stata disposta opportuna segnaletica complementare per migliorare la circolazione nei tratti di strada adiacenti lo scalo ferroviario con ingresso in via Milite Ignoto.

Tutti i nuovi provvedimenti sono pubblicati su www.comune.barletta.bt.it