Apulia Trani e A.S. Bisceglie contro il sessismo nel calcio

Intesa importante, quella tra l’Apulia Trani e l’As Bisceglie Calcio, appena nata in occasione del progetto-incontro “Il calcio e le ore di lezione”. Oggi venerdì 8 marzo, alle ore 10, presso l’istituto Scuola Secondaria Battisti Ferraris di Bisceglie, si terrà un primo incontro, incentrato sula lotta al sessismo nel mondo del pallone e sulle attività calcistiche femminili all’interno dei luoghi di formazione di ogni livello, in particolar modo con attenzione alle scuole primarie e secondarie. L’incontro coincide con la Giornata Internazionale della Donna, in un 2019 che vedrà la Nazionale Italiana di Calcio Femminile impegnata nei Mondiali, previsti questa estate in Francia. Simbolo delle azzurre è il capitano Sara Gama, nata in Friuli da padre congolese e madre triestina, leader della Juventus campione d’Italia: esempio di come la categoria rosa sia attualmente più avanti rispetto agli uomini in campo di antirazzismo e pari opportunità.

Il convegno vedrà la partecipazione, per i nerazzurri, di mister Rudy Vanoli e di una delegazione della prima squadra, impegnata nel campionato nazionale di serie C maschile, mentre le tranesi saranno rappresentate da Massimo Strippoli, allenatore del settore giovanile, e dalle calciatrici Valeria Spinosa e Giulia Sasso, della formazione allenata dal mister Spallucci, militant3 nella serie C femminile nazionale.