Trani – Regioni-Stato, prof. Viesti: “proposta politicamente pesante”. VIDEO

Si sente spesso parlare di autonomia regionale differenziata, anche se sono in pochi a sapere di cosa si tratta, A spiegarlo è stato il prof. Gianfranco Viesti presso la biblioteca “Bovio” di Trani nel corso di un incontro organizzato nell’ambito de “I dialoghi di Trani”. Un confronto che ha preso spunto dal libro del prof. Viesti dal titolo “Verso la secessione dei ricchi?” (Laterza, 2019).

Al tavolo dei relatori anche il Presidente di Confindustria Bat, Sergio Fontana, amministratore unico di Farmalabor, e il giornalista del Corriere del Mezzogiorno, Francesco Strippoli.

“Stiamo parlando della proposta delle Regioni Veneto e Lombardia di diventare delle Regioni-Stato, di cambiare il funzionamento dell’Italia a spese delle altre Regioni Italiane” ha detto il prof. Viesti.

“Formalmente, la secessione dei ricchi è possibile e legale, ma politicamente è pesante. Ciò che spinge queste regioni a ciò è la disillusione, dice Viesti, in quanto non credono più nell’importanza di una comunità nazionale e hanno un forte disprezzo per il Mezzogiorno, coltivato dal leghismo degli ultimi venti anni. Pensano che prendere potere e risorse per sè sia molto meglio che gestirle insieme agli altri italiani, una prospettiva molto pericolosa per gli altri italiani, ma molto misera anche per loro, perchè nel mondo si è forti se si fa parte di paesi forti e non se si è delle Regioni isolate”.

Dal punto di vista economico cosa servirebbe per un’Italia Unita?

“Innanzittutto evitare la secessione dei ricchi evitando cambiamenti in peggio e poi serve potenziare le grandi infrastrutture del Paese: scuola, Università e le grandi reti di trasporto e comunicazione. All’Italia, negli ultimi venti anni, è mancato l’investimento specie al sud dove le condizioni sono peggiori rispetto al resto del paese.

Investimenti, continua l’economista, che mancano anche in questa legge di Bilancio che mira solo a due misure, mirate alle elezioni europee: il reddito di cittadinanza e quota cento. Proposte distributive che gestiscono il presente ma non preparano al futuro”

Il presidente di Confindustria BAT, Fontana pensa che sia meglio valutare le differenze esistenti tra le Regioni e trovare i punti che ci uniscono al fine di una maggiore unità nazionale ed europea

I dialoghi di Trani torneranno dal 17 al 21 settembre 2019 con la XVIII edizione incentrata sul tema della “Responsabilità”

VIDEOINTERVISTA Gianfranco Viesti, economista

VIDEOINTERVISTA Sergio Fontana, presidente Confindustria BAT

