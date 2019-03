Barletta – Unimpresa Bat su diritti di istruttoria Suap

Dopo l’esternazione della grandissima preoccupazione dei concessionari di posteggio, storici frequentatori delle Fiere e delle Feste che si svolgono nel comune di Barletta,

a causa della comunicazione dell’ufficio Suap di versare un diritto di istruttoria di euro 50 non cumulativo bensì per ciascuna delle undici manifestazioni locali, oltre ovviamente a marche da bollo e tassa occupazione suolo pubblico, parte la richiesta di incontro.- è quanto diffonde in una nota Unimpresa Bat –

Una modifica sostanziale rispetto al passato che cozza profondamente con il processo di semplificazione avviato ad inizio anno dal comune di Barletta che ha aderito alla Piattaforma gratuita Impresa in un Giorno.

La richiesta di Unimpresa Bat è stata sottoscritta da esercenti che, per anzianità di frequenza,occupano legittimamente i posteggi nelle suddette manifestazioni fieristiche,

a testimonianza dell’elevatissimo grado di rappresentanza e rappresentatività che le due Associazioni di Categoria Unimpresa e CasAmbulanti hanno raggiunto a livello regionale.