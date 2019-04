Trani – Rapine a portavalori: 5 arresti della polizia

Gli agenti di polizia Stradale Puglia di Bari e Autostradali di Bari sud e Trani, in collaborazione con il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, hanno eseguito 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere. La richiesta è della Procura di Trani in quanto le persone sono state ritenute responsabili di associazione per delinquere aggravata. In sostanza si tratta di un gruppo criminale dedito alla commissione di rapine a furgoni portavalori e alla ricettazione dei beni trafugati.

I NOMI

Valentino Capocchiano di 31 anni

Giovanni Cianci di 62 anni

Vincenzo Dipaola di 57 anni

Giuseppe Fuoglio di 43 anni

Michele Saracino di 55 anni

Sono tutti pregiudicati già sottoposti a fermo di P.G. lo scorso 31 marzo.

Le indagini sono state avviate a novembre 2018 dopo una rapina avvenuta sull’autostrada, nei pressi di Canosa di Puglia. Nell’occasione i malviventi si impossessarono di valori ed oggetti preziosi trasportati da un furgone portavalori. Rinvenute e sequestrare numerose armi con relativo munizionamento, giubbotti antiproiettile, passamontagna, guanti, dispositivi utilizzati per inibire le comunicazioni radio/telefoniche. Sequestrate anche numerose piante di marijuana, custodite all’interno di un vivaio in disuso in provincia di Foggia.