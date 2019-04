Corato – La carica dei 110 Iron Kids: fa festa il baby ciclismo

Il nome è di quelli altisonanti per chi ama il ciclismo. Il pensiero va subito allo storico appuntamento romano delle Terme di Caracalla, quest’anno per la prima volta non disputato in sette decadi di storia, o ai tanti trofeo omonimi sparsi in Italia. Di certo quello disputato ieri a Corato sul percorso di via Gravina non appartiene al novero di così grandi classiche, ma ha una peculiarità tutta sua. È dedicato ai giovanissimi, nell’ottica di crescita del vivaio pugliese che l’Iron Kids 2019, circuito nato per gemmazione dal capostipite Iron Bike Puglia, si è prefissata come veicolo primario di promozione ciclistica tra i più giovani.

Per la seconda tappa dell’Iron Kids, Corato ha ospitato 110 piccoli atleti provenienti da tutta la provincia di Bari e da quella BAT, con l’organizzazione curata dal Team Eurobike Corato. Complice un meteo primaverile da gita fuori porta, atleti, genitori e accompagnatori hanno vissuto un momento conviviale sia prima che dopo la gara (prevista nel pomeriggio) in piena sinergia con lo spirito del circuito.