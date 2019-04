Trani – Il 2 maggio Master per giovani laureati pugliesi

Trani, partono il 2 maggio una serie di appuntamenti allo Chalet della Villa comunale con esperti e Trainer di diverse discipline.

Materie del MASTER: la scuola di teatro indispensabile ad apprendere come essere consapevoli di sé anche quando ci si deve mettere in gioco nei panni degli altri (per meglio comprenderli), e le tecniche di Programmazione Neuro Linguistica Bio ETICA (PNL B.) là dove oltre le tecniche e le strategie di Comunicazione, si apprenderà l’importanza del RISPETTO, dell’EMPATIA e della RESILIENZA.

La PNL bioETICA, ormai richiesta in tutte le grandi aziende mondiali è il fiore all’occhiello di ogni Master proposto dall’IKOS da quando la sua Presidente, per sei anni anche Presidente della sede regionale dell’AIF (Associazione Italiana Formatori), ha accolto le specifiche esigenze del mercato.

Nel contempo saranno presentati anche i nuovi master in Mediazione Familiare e Counseling, in Criminologia e scienze Investigative e Forensi, e il Master dedicato ad una figura assolutamente innovativa che ben si sposa con il MONDO della SCUOLA

Il Master per Operatore in REEC/VGM: Rilassamento Evolutivo, Emozionale Creativo e Visualizzazioni Guidate Meditative e quello in ARTETERAPIA sono i percorsi formativi più nuovi in assoluto in Italia.

Tutti i MASTER sono destinati ai giovani laureati pugliesi e valgono come percorso aderente al Bando “Pass laureati” 2018/2020 – Regione Puglia.

Constano di 1000 ore di formazione: 500 ore di formazione teorico pratica, 300 di stage, e 200 di lavoro personale comprensivo di 8 ore d’esame. Una gradita sorpresa sono i MASTER privati e gemelli di quelli presentati, ai quali si può accedere senza i requisiti indispensabili alla partecipazione al Bando e per i quali diverse aziende hanno offerto Borse di Studio.

Un momento quindi altamente culturale e formativo di grande prestigio voluto fortemente dalla Dott.ssa Maria Coniglio, Medico ed Ematologa tranese, anche Presidente ADISCO e Socia Onoraria dell’IKOS AgeForm di Bari.

TRANI si APRE ad una possibilità importante per i giovani laureati pugliesi, infatti con l’Istituto IKOS di Bari e l’Istituto Moravia di Trani, ecco nascere un Punto d’Ascolto di Orientamento alla propria Mission, con successivi MASTER mirati alle esigenze dei ragazzi e del territorio e che si terranno a Trani stessa.

Insieme alla Dott.ssa Coniglio, Teresa Boccuzzi, Direttrice Istituto A. MORAVIA, e la Prof.ssa Daniela Poggiolini, Psicologa, Ipnoterapeuta, Trainer in PNL bioETICA e Presidente dell’IKOS AgeForm, parteciperà il Dott. Sergio D’Angelo, importante presenza nel mondo della formazione post Universitaria in GRU e diversi e significativi professionisti della Comunicazione strategica, della criminologia, della mediazione familiare e del counseling.



Tutti questi professionisti della formazione e del benESSERE, incroceranno le loro voci per portare ai presenti le ultime novità necessarie ad una formazione d’eccellenza diversa da tutte le altre.

Si parlerà infatti di una formazione che, oltre i programmi di base indispensabili alla creazione dei nuovi Manager che usciranno dal Master in Sviluppo e Gestione delle Risorse Umane, aggiunge la meditazione Zen per far sì che essi, possano essere pronti alla gestione delle emozioni e dei momenti topici presenti nella vita di ciascuno.