Bisceglie – Iron Kids: domani si corre al Bike Park

Prima la Liberazione, poi la Festa dei Lavoratori. Due solennità civili molto care al popolo italiano, sin da subito associate anche a manifestazioni ciclistiche. Sulla scia di questa tradizione si è inserita l’Iron Kids, la kermesse di ciclismo giovanile che sta animando la provincia Bari e BAT, nel solco della traccia lasciata dall’Iron Bike dei grandi (10 tappe in giro per la Puglia, l’ultima domenica scorsa a Biccari) e con l’obiettivo di far crescere il vivaio sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana.

A Bisceglie, per esempio, per quarant’anni la Festa dei Lavoratori è concisa con un omonimo trofeo ciclistico, storica gara su strada oggi non più in calendario, il cui testimone sarà però preso dai più piccoli. Domani largo ai giovanissimi e dopo il GP della Liberazione giovedì scorso a Corato, l’Iron Kids è pronta a rimettersi in gioco con la terza tappa.

Si correrà presso il Bike Park di Largo Bartolomeo Colangelo, curato e gestito dalla scuola di ciclismo Ludobike. Il circuito, inaugurato nell’agosto 2017, consente la pratica del ciclismo in tutte le sue forme: dagli allenamenti alle gare passando per importanti percorsi formativi. Il terreno sterrato fu rimesso a nuovo dalla scuola di ciclismo Ludobike, a essa concesso in gestione dal comune di Bisceglie (titolare del suolo). La tipologia di gara sarà “Cross Country giovanile” e la lunghezza del circuito è stata quantificata in 900 metri, con numerosi tratti tecnici e altamente divertenti per i più piccoli.

Domani 1 maggio, in casa del due volte campione italiano di ciclocross Ettore Loconsolo (che proprio su questo circuito si è formato arrivando a diventare il campione che oggi tutti riconoscono) la riunione tecnica è fissata alle ore 9:15; la prima delle sette partenze alle ore 10:00. Le iscrizioni, veicolabili esclusivamente tramite il portale federale Fattore K (ID gara:147534 – codice gara G008 – codice società 14Y1576) sono arrivate questa mattina a superare soglia 180 iscritti.

E non è finita qui. La festa al Bike Park sarà doppia: all’Iron Kids sarà anche affiancato il Trofeo Coni, speciale gara ad eliminazione (“XCO Eliminator”), corsa di staffetta a squadre riservata alle categorie G4, G5 e G6. Le gare si disputeranno in alternanza con le partenze dell’Iron Kids e la società prima classificata si guadagnerà il gettone di partecipazione alle finali nazionali di specialità in programma a Crotone.