Barletta – Apertura passaggio pedonale in via Callano

Il prossimo venerdì, 10.05, sarà ufficialmente inaugurato il passaggio pedonale che collega via Callano a via Andria.

L’opera attraversa parte dei terreni di proprietà Dileo e parte delle Officine Messina: i proprietari hanno acconsentito alla realizzazione del varco al fine di aiutare la cittadinanza e rendere meno aspri i disagi provocati dalla soppressione del passaggio a livello di via Andria e del gemello in via Vittorio Veneto.

Nella zona interessata sono state apportate anche significative modifiche all’illuminazione pubblica, in modo tale da rendere il passaggio pedonale più sicuro per coloro che ne usufruiranno.

Una svolta apparentemente piccola ma importante per i residenti delle zone interessate dai lavori di riqualifica dell’area ferroviaria di via Andria, iniziati il 16.02 scorso.

“Se tale soluzione è stata possibile grazie alla grande disponibilità e al senso civico mostrato dai privati, le famiglie Dileo e Messina, che si sono resi disponibili a consentire l’intervento nelle loro rispettive proprietà.”

Il sindaco fa sapere, inoltre che: “Man mano che le esigenze di cantiere si modificheranno appronteremo tutti gli interventi utili ad alleviare i disagi dei residenti di via Callano realizzando le soluzioni pensate e condivise con gli stessi cittadini negli incontri pubblici avuti prima che iniziassero i lavori.”

Il primo cittadino ha inoltre dichiarato di essere in attesa della comunicazione da parte di Ferrotramviaria della “disponibilità alla realizzazione di un ulteriore passaggio pedonale che consenta, da via Andria, di raggiungere via Filannino e via Romagnosi.”