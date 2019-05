ADAMA ITALY CUP, agricoltori in campo per sostenere il territorio: squadra di Spinazzola vince 3^ giornata

Nove squadre, 90 agricoltori scesi in campo per sostenere il proprio territorio in rappresentanza delle aziende agricole di Puglia e Basilicata, partite combattute e una valanga di goal: grande agonismo e un forte coinvolgimento hanno animato la terza giornata del torneo di calcio a 5 ADAMA ITALY CUP, che si è svolta a Barletta questo fine settimana. A vincere il girone è la squadra Cerealfer Real Team di Spinazzola (Barletta), che in una finale a senso unico batte per ben 9 gol a zero la squadra Berardi Team di Noicattaro e rappresenterà e la Puglia alla fase finale del torneo, prevista l’8 giugno a Roma.

L’impegno e l’entusiasmo che sono stati messi in campo durante le partite del girone ben rappresentano la passione e l’impegno che gli agricoltori mettono quotidianamente nel loro lavoro, che spesso non sono riconosciuti dai consumatori finali, ma che costituiscono la solida base dell’eccellenza dell’Agricoltura italiana.

ADAMA ITALY CUP, il primo torneo di calcio a 5 dedicato agli agricoltori e all’agricoltura, nasce proprio con l’obiettivo di valorizzare il ruolo degli agricoltori e la loro alleanza con il territorio, per sostenere le comunità in cui essi operano. 26 squadre di agricoltori under 50 da tutta Italia si sfidano in 4 gironi regionali e macroregionali, per arrivare alla fase finale a 4 squadre con incontri a eliminazione diretta. In palio, molto più di una coppa: la squadra vincitrice si aggiudicherà un premio in denaro di 30.000 € che sarà devoluto a sostegno di un progetto di responsabilità sociale per il territorio.

La squadra Cerealfer Real Team ha scelto di sostenere, in caso di vittoria finale, l’associazione di volontariato per disabili – Onlus “Coloriamo Insieme” per la realizzazione di un centro diurno per disabili per favorire la socializzazione, l’integrazione e l’impegno dei ragazzi in varie attività socio-educative e ludico-ricreative.

Il progetto ADAMA ITALY CUP nasce dall’impegno di responsabilità sociale di ADAMA, che intende contribuire alla crescita dell’agricoltura italiana, ascoltando i bisogni degli imprenditori agricoli italiani, fornendo strumenti e soluzioni capaci di facilitare l’attività in un settore ricco e complesso. L’agricoltore è il cuore e il fulcro di tutte le attività di ADAMA, che lavora in sinergia con la grande comunità agricola italiana, perché le sfide che attendono il settore necessitano della collaborazione di tutti. Simply.Grow.Together.

Alla giornata hanno partecipato 9 squadre: Agricola Apricena, Agriprogress, Berardi Team, Cerealfer Real Team, Gruppo Abate, Herdonia Agricola, Hydro Fert, Petrarulo, Racanati Team.

Il calendario completo e tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito di ADAMA ITALY CUP.