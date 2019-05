Elezioni europee, nella BAT alle urne 156.679 votanti. Sezioni 405

Elezioni Europee del 26 maggio 2019

Urne aperte anche nella BAT dalle 7 alle 23 per eleggere i parlamentari europei della circoscrizione Sud. Gli elettori della sesta provincia chiamati al voto sono in totale 320.187, maschi 156.679, femmine 163.508. Le sezioni sono 405.

Votanti e sezioni

Andria 80.146 sezioni 110

Barletta 77.274 sezioni 100

Bisceglie 46.111 sezioni 49

Canosa di Puglia 24.302 sezioni 32

Margherita di Savoia 9.871 sezioni 13

Minervino Murge 7.732 sezioni 12

San Ferdinando di Puglia 10.814 sezioni 14

Spinazzola 5.407 sezioni 7

Trani 47.222 sezioni 54

Trinitapoli 11.241 sezioni 14

Si vota anche per rinnovare i Consigli in 67 comuni, 15 dei quali con più di 15.000 abitanti. Si vota anche in tre capoluoghi, Bari, Lecce e Foggia.

La penisola è stata divisa in 5 circoscrizioni, a ognuna delle quali è stato assegnato un numero di seggi: 15 al Nord-Est, 20 al Nord-Ovest, 15 al Centro, 18 al Sud e 8 alle Isole. Ogni circoscrizione è inoltre distinta dall’uso di un colore sulle schede elettorali.

Al Sud spettano schede di colore arancione (Puglia, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria e Basilicata.

Per poter votare, è necessario presentarsi ai seggi muniti di un documento di riconoscimento valido e della propria tessera elettorale.



La scheda elettorale

In ogni circoscrizione, ai cittadini sarà consegnata una scheda elettorale aperta. Questa conterrà i simboli di tutte le liste che partecipano alle europee 2019. Gli elettori sono chiamati a esprimere la propria preferenza barrando, con una X, il simbolo della lista che intendono indicare. È possibile limitarsi alla lista oppure esprimere anche la preferenza per uno o più candidati all’interno della stessa. Per farlo, è necessario scrivere il nome o il cognome (o solo il cognome) del candidato. L’elenco dei candidati per ogni lista sarà affisso all’esterno di ogni seggio.

È possibile indicare da uno a tre nomi, ma facendo attenzione alle norme sull’alternanza di genere, pena l’annullamento della scheda. Nel caso di una sola preferenza, è possibile indicare un uomo o una donna. Se le preferenze sono due, dovranno essere un uomo e una donna. Infine, nel caso di tre preferenze, dovrà esserci almeno un rappresentante di entrambi i sessi (un uomo e due donne o una donna e due uomini).

Il sistema di voto

Il rinnovamento dell’Europarlamento avviene mediante un sistema proporzionale puro, su base nazionale. La soglia dello sbarramento è il 4%. Il nostro Paese ha attualmente diritto a 73 seggi nel Parlamento europeo, che però diventeranno 76 dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione. I seggi saranno ripartiti tra i partiti che hanno superato lo sbarramento, in proporzione alle percentuali di consensi raggiunte.

Al termine dello spoglio, si stabilisce il numero dei seggi che spettano a ogni lista nazionale. Poi si distribuiscono i seggi ai partiti all’interno delle singole circoscrizioni. Infine, si assegnano i seggi ai singoli candidati, sulla base delle preferenze espresse nelle schede.