Elezioni europee, in Puglia exploit per Michele Abbaticchio di “Italia in Comune”

A spoglio ormai definitivo, la rivelazione pugliese e nazionale alle Europee è Michele Abbaticchio.

Il sindaco di Bitonto, vicesegretario nazionale di Italia in Comune, al suo debutto fa incetta di preferenze e porta a casa un risultato straordinario con oltre 27mila preferenze superando l’assessore regionale Alfonso Pisicchio e i leader nazionali Pizzarotti e Della Vedova.

“ A Giovinazzo, Abbaticchio è secondo solo a Matteo Salvini, in termini di preferenze ha superato tutti gli altri candidati” – dichiara Tommaso Depalma, sindaco di Giovinazzo e presidente per la Provincia di Bari di Italia in Comune- “ Come lista abbiamo lavorato di squadra e abbiamo raccolto il 10,6 % dei consensi, di sicuro un gran bel risultato per un partito che è nato da pochi mesi. In Puglia abbiamo lavorato benissimo, infatti la nostra lista ha superato la soglia del 4 % e in provincia di Bari ci attestiamo addirittura sull’8 %. Sicuramente la rete civica che si è creata è un dato molto positivo dal quale ripartire in vista delle prossime sfide”.