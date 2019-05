Europee 2019. M5S: “In Puglia siamo la prima forza politica.

“In Puglia il Movimento 5 Stelle si conferma la prima forza politica. Nella nostra regione come in tutta la Circoscrizione Meridionale siamo cresciuti rispetto alle Europee del 2014, sia in termini di percentuali, che di valore assoluto. Ringraziamo gli elettori che ci hanno dato ancora una volta la loro fiducia, che ci spinge a lavorare sempre di più e sempre meglio per il nostro territorio. Rispetto a cinque anni fa, conquistiamo in Europa un seggio in più, passando in Puglia da un eurodeputato eletto a tre.

Questo risultato è carico di significato, specie considerando che la nostra regione è amministrata dal Pd di Emiliano, che ha registrato, invece, un calo vertiginoso rispetto alle precedenti europee. Il voto dei cittadini pugliesi ci incoraggia, anche in quelle province in cui avevano dato il M5S in calo come a Taranto e dove, invece, abbiamo resistito e colto un messaggio di fiducia. Non ci culliamo, anzi porteremo avanti con sempre più forza le nostre battaglie per il bene dei cittadini”.