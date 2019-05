Finali nazionali giovanili di Hockey su pista: i vincitori della Coppa Italia Under

Hanno preso il via venerdì scorso le Finali nazionali giovanili di Hockey su pista con una grande cerimonia di apertura che ha visto sfilare per le vie di Molfetta le squadre e le delegazioni impegnate nelle finali di Coppa Italia delle 4 categorie (Under 13, Under 15, Under 17 e Under 19). Una vera festa tra bandiere, entusiasmo e sorrisi per i tanti ragazzi impegnati nel corteo che ha colorato la serata molfettese, accompagnati dalla Banda S. Cecilia, che alla fine della cerimonia ha fatto risuonare l’Inno d’Italia, cantato da tutti i presenti.

La parata che ha caratterizzato l’inaugurazione di questo evento ha preso il via dal Pala Fiorentini che ha ospitato le finali per il primo e secondo posto, e si è conclusa in piazza Paradiso dove si è tenuta la Cerimonia di apertura con i saluti delle autorità istituzionali e sportive, come il Sindaco di Molfetta Tommaso Minervini e il primo cittadino di Giovinazzo Tommaso Depalma, accompagnati da Angelo Giliberto (Presidente del Coni Puglia), Michele Grandolfo (Vicepresidente nazionale FISR- Federazione Italiana Sport Rotellistici), Nicola Calò, presidente regionale FISR, Marcello Bulgarelli (coordinatore tecnico FISR), Catia Ferretti, responsabile squadre nazionali-settore tecnico FISR, prof. Gianni Massari, Direttore della Scuola Italiana allenatori di Hockey Pista, Stella d’Oro al Merito sportivo, gloria dello sport rotellistico nazionale ed internazionale, Dino Camporeale, presidente A.F.P. Giovinazzo, Vito Favuzzi, direttore sportivo A.F.P. Giovinazzo, e Sabino Dangelico (Responsabile dell’organizzazione delle fasi finali).

L’evento sportivo nazionale, che in questi giorni sino ai primi di giugno vede protagoniste le città di Molfetta e Giovinazzo, con una tradizione hockeistica di altissimo profilo, gode dei patrocini dei due Comuni, della Regione Puglia, con il supporto di CONI e FISR (Federazione Italiana Sport rotellistici). In contemporanea nelle due città, nei rispettivi palasport, Pala Fiorentini e Pala Pansini, si sono svolte le finali nazionali di Coppa Italia (dal 24 al 26 maggio), così come accadrà per le finali del Campionato (30-31 maggio e 1-2 giugno). A organizzare le fasi finali è la società AFP Giovinazzo, che ha schierato la formazione della categorie Under 17 B. Ammirevole lo sforzo organizzativo della società con un palmares di tutto rilievo, investita direttamente dalla Federazione Sport Rotellistici del compito e coaudiuvata dalle società della zona 5, da tutti i genitori e parenti degli atleti resisi disponibili a collaborare per l’ottima riuscita dell’evento, coordinati dall’attivissima Catia Ferretti, responsabile squadre nazionali-settore tecnico FISR.

Tantissime le persone coinvolte in questa rassegna: più di 3000 le presenze tra atleti, tecnici, dirigenti e accompagnatori, provenienti da Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Campania, Basilicata e ovviamente Puglia. Si disputeranno complessivamente 104 gare tra Coppa Italia e Campionato, coinvolgendo ben 56 squadre, circa 560 atleti e atlete, nelle varie categorie.

Un grande appuntamento sportivo nazionale che genera un indotto importante e positivo per le cittadine ospitanti. Per la Coppa Italia si sono sfidate 24 squadre di 20 società, mentre le finali dei campionati vedranno in campo 8 squadre per categoria, 32 compagini provenienti da 9 regioni d’Italia.

Terminate le fasi di qualificazione di ogni girone, le prime 2 squadre classificate di ogni girone hanno avuto accesso alle semifinali incrociate, sino alle finali per assegnare il terzo e il quarto posto tra le perdenti delle semifinali e primo e secondo posto per assegnare la Coppa Italia tra le vincenti delle seminali.