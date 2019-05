Vittoria Decaro , Sen. Messina (PD): “Il centrosinistra pugliese sia un modello per tutto il paese”

“E’ con grande orgoglio e soddisfazione che accolgo la schiacciante vittoria di Antonio Decaro, confermato sindaco di Bari.

Il capoluogo pugliese, insieme, mi auguro, con Foggia e Lecce, rappresenta un argine importante alla pericolosa avanzata della Lega in tutto il Paese. – È quanto sostiene, in una nota, la senatrice barlettana Assuntela Messina nonché presidente del PD regionale a pochi giorni dalle elezioni europee e amministrative del 26 maggio 2019 –

E’ da qui, dal nostro modello di centrosinistra allargato alla società civile, che deve ripartire l’opposizione a guida Pd.

Quello pugliese si conferma punto di riferimento certo e contribuisce così a ridefinire e rilanciare in tutta Italia un centrosinistra forte, largo e chiaro.

A livello nazionale come Partito Democratico abbiamo dimostrato di essere in campo con convinzione, sostenendo una prospettiva di azione politica capace di andare incontro con competenza e attenzione ai bisogni, alle questioni e alle contraddizioni in atto.

Ancora di più oggi siamo chiamati a rappresentare l’alternativa sana e credibile alle politiche di Governo attraverso una relazione stretta con il tessuto sociale ed economico del nostro Paese, con i mondi in affanno, per fornire risposte concrete e chiare nei contenuti e nei metodi ed essere pronti a lavorare con slancio e determinazione alle prossime regionali in Puglia del 2020”.

Nella foto, la sen. Assuntela Messina e il sindaco di Bari Antonio Decaro.