Trani – PD BAT, Biancolillo ringrazia i sostenitori dell’on. Cozzolino

Voglio ringraziare tutti quegli amici e simpatizzanti che hanno sostenuto la candidatura dell’Onorevole Andrea Cozzolino nella provincia di Barletta-Andria- Trani. Andrea Cozzolino è stato eletto per la terza volta parlamentare europeo per il partito Democratico, e i circa mille e cento voti conseguiti nella nostra provincia sono stati certamente determinanti ed essenziali per la sua rielezione.

Le doti umane e politiche dell’on. Cozzolino hanno consentito di registrare nella BAT, per ciò che riguarda i suoi elettori, il risultato migliore a livello provinciale, relativamente alla dimensione del corpo elettorale della sesta provincia.

Registriamo inoltre il risultato d’eccellenza conseguito nella città di Bisceglie con i circa 500 voti che rappresentano in valore assoluto la cifra elettorale comunale più alta registrata in Puglia dall’on. Cozzolino.

Ringrazio pertanto gli amici Francesco Spina, Giuseppe Bufo, Nadia Landolfi e Laura Di Pilato, che nelle loro rispettive città di Bisceglie, Barletta, Canosa e Andria hanno dato identità e sostanza ad un risultato davvero rilevante.

Quale militante del PD vorrei rivolgere gli auguri di buon lavoro, oltre che all’on. Cozzolino, anche agli altri parlamentari europei eletti in questa circoscrizione.