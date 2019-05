12° Concorso sicurezza stradale: a Bari premiate cinque classi dell’Istituto Mariano-Fermi di Andria. FOTO

Un successo indiscusso coronato da un clima festoso e gioviale.

Si è tenuta ieri mattina, 30 maggio, nell’auditorium della polizia stradale di Bari, la cerimonia di premiazione del 12° concorso sulla sicurezza stradale promosso dalla Commissione Traffico e Circolazione dell’Automobile Club di Bari e rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

Vi hanno partecipato otto istituti, tutti premiati per il proficuo impegno.

Il concorso consisteva nella presentazione di elaborati e progetti che avessero come tema: “Sulla strada: diritto alla mobilità e disabilità”, tenendo presente la duplice esigenza della collettività di muoversi e spostarsi in condizioni di massima sicurezza per sé e per gli altri.

Per parteciparvi bastava consegnare l’elaborato, in forma cartacea o con l’applicazione di varie forme informatiche e/o audiovisive, a libera scelta, trasmesse in originale cartaceo o mediante cd o dvd, alla sede dell’ACI Bari-BAT entro il 20 aprile scorso.

Cinque le classi dell’Istituto Comprensivo Mariano-Fermi di Andria che hanno partecipato alla gara: si tratta delle classi 2^B, 2^C, 2^E, 2^F e 3^C che, con dedizione e sacrificio, hanno fornito produzioni grafico-pittoriche e/o cortometraggi.

Soddisfatta ed emozionata la Dirigente scolastica, dott.ssa Mariagrazia Campione: “I nostri ragazzi si sono mostrati sin da subito entusiasti ed affascinati da questo progetto. Abbiamo sposato l’iniziativa perché riteniamo importante imprimere alle nuove generazioni nozioni di legalità e sicurezza stradale”.

Al termine della manifestazione, atta a sensibilizzare gli studenti sulla valutazione tecnica e scientifica del fenomeno della mobilità delle persone e dei mezzi di trasporto, le classi sono state premiate con attestati, coppe e gadget che hanno inorgoglito i discenti.

I saluti alla Cerimonia sono stati portati:

dall’Avv. Francesco RANIERI, Presidente dell’Automobile Club di Bari BAT;

dal Dott. Damiano NAPPI, Comandante della Polizia Stradale della Provincia di Bari;

dal Vice Comandante Dott. CILIBERTI;

dalla Dott.ssa Patrizia PALMISANO dell’Ufficio Scolastico Provinciale delegata dalla Dirigente Dott.ssa Lotito;

dal Magg. CARELLA, Vice Comandante della Polizia Municipale di Bari;

dal Dott. BERARDI, Comandante della Polizia Municipale di Ruvo di Puglia in rappresentanza del Sindaco di Ruvo Prof. Avv. Pasquale CHIECO.

Una menzione speciale e doverosa va fatta al Dott. Nicola Chieco, presidente della Commissione Traffico e Circolazione dell’Automobile Club di Bari, che ha permesso la realizzazione del concorso.