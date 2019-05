Attivo da oggi il servizio navetta Margherita di Savoia – Aeroporto Bari Palese

Da oggi, venerdì 31 maggio, e sino a domenica 22 settembre è attivo il collegamento via autobus fra Margherita di Savoia e l’aeroporto “Karol Wojtyla” di Bari Palese.

Sono previste quattro corse giornaliere da Margherita di Savoia con destinazione Bari Aeroporto: partenze alle ore 4.30, alle 10.00, alle 15.45 e alle 19.42, con un tempo di percorrenza di 45’.

Quattro anche le corse giornaliere nella direzione opposta, con partenze da Bari alle 9.30, alle 12.45, alle 17.15 e alle 0.15 ed arrivo a Margherita di Savoia 45’ dopo. L’area di sosta dei bus navetta, arricchita con una pensilina gentilmente donata dalle Terme di Margherita di Savoia, è situata in Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Già da alcune settimane è possibile prenotare on line le corse da Margherita di Savoia all’aeroporto di Bari Palese e viceversa alla pagina web www.aeroportidipuglia.it/bus-pugliairbus- nella sezione biglietteria del sito.

Il Sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto, rimarca i riflessi molto positivi che il servizio produrrà in termini di presenze turistiche: «Con l’attivazione del collegamento fra Margherita di Savoia e l’aeroporto di Bari si apre una vera e propria finestra sul mondo, che rende il nostro paese raggiungibile praticamente per chiunque. Ringrazio la Regione Puglia per il prezioso sostegno che ci ha offerto per questa iniziativa, che viene incontro alle esigenze dei nostri operatori del settore turistico, e sin da ora porgo a nome dell’amministrazione comunale il benvenuto a quanti, grazie anche al collegamento fra Margherita di Savoia e l’aeroporto, saranno ospiti della nostra cittadina durante i mesi d’estate».