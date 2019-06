Barletta – Confcommercio, nasce l’associazione Promoter e Dj che contribuirà all’estate barlettana. Foto

Daddy Yankee e Ilario Alicante: due artisti di fama internazionale, faranno tappa a Barletta consacrando il cartellone di eventi previsto per l’estate barlettana 2019.

Due importanti eventi, alla cui realizzazione, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha partecipato la neo associazione Promoter e Dj che ha illustrato i particolari, dei due tra gli appuntamenti più attesi dell’imminente estate, nel corso di una conferenza stampa, tenutasi nel tardo pomeriggio di ieri 4 giugno 2019 preso il Lido Bagno 27 (Via Delle Salinelle, 26/28 – Litoranea di Ponente Barletta).

All’incontro, con il Presidente della nuova associazione Antonio Loconte ( insieme ai vicepresidenti Giuseppe Pastore e Massimiliano Rizzi, il segretario Antonio Losito, il tesoriere Vincenzo Cafagna e il maestro di cerimonia, Francesco Maria Crudele, in arte “Papaceccio”) erano altresì’ presenti anche il vicesindaco di Barletta Marcello Lanotte e il Presidente di Confcommercio Barletta, Francesco Divenuto.

Si partirà il 21 giugno, con Daddy Yankee, pseudonimo di Ramón Luis Ayala Rodríguez, cantante, rapper, produttore cinematografico, conduttore radiofonico ed imprenditore portoricano che la critica definisce El Rey (Il Re) del Reggaeton.

Il 1 settembre, evento conclusivo con Ilario Alicante, Dj di fama internazionale denominato “l’enfant prodige” perché è stato l’artista più giovane della storia che ha conosciuto la celebre consolle del Time Warp 2008 di Rotterdam.

Quali sono i propositi della Confcommercio per l’estate Barlettana 2019? Le novità di quest’anno?

In realtà Confcommercio intercetta quelli che sono i desiderata della maggior parte delle attività commerciali presenti in città – ha replicato il presidente di Confcommercio Francesco Divenuto – Stiamo lavorando, affinché Barletta ritorni ad avere un’estate degna di questo nome. Gli eventi proposti quest’anno dall’amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni nostrane e in particolare con l’associazione promoter e Dj, si fondano su due eventi importanti: il concerto di Daddy Yankee e quello di Ilario Alicante, ma nel mezzo ci sono tantissimi altri personaggi come il “Volo”, Fiorella Mannoia e un paio di di opere classiche. Tuttavia gli eventi non saranno solamente quelli che ho appena citato, nei prossimi giorni sarà ufficializzato il calendario completo dell’estate barlettana con una serie di eventi in programma che avranno luogo sia sulle litoranee che nel centro storico. Abbiamo lavorato al fianco dell’amministrazione – prosegue Divenuto – per far sì che l’estate barlettana sia una vera e propria festa, nella speranza che Barletta torni ad essere il centro del nostro territorio; una città che è sempre stata vista dai paesi limitrofi come una sorta di faro.

Credo che quest’anno riusciremo a far risplendere la nostra città dandole quella giusta visibilità che possa consentire alle piccole e medie imprese afferenti al settore turistico di fa “girare l’economia”; imprese che per un certo periodo sono state poco “attenzione” dalle precedenti amministrazioni. Inoltre e per fortuna, quest’anno l’attuale amministrazione ha avuto la lungimiranza di rendere più “bello” il fossato del castello facendo riferimento ad un piccolo investimento comunale.”

Nel merito, qual’ è il ruolo che intende assumere la neonata associazione DJ e Promoter, ovvero l’ assopromodj?

Vogliamo restituire sotto un’unica voce – ha poi sostenuto il presidente della medesima associazione Antonio Loconte – quello è il ruolo istituzionale che i pr, i promoter e tutti i dj vogliono mettere in campo al fine di interagire direttamente con i canali dell’amministrazione comunale, potendo così dare impulso a quella che è l’offerta legata all’intrattenimento sulle Litoranee di Ponente e di Levante della città di Barletta, ma più in generale espandere quest’ottica all’intera provincia BAT e in futuro, ovviamente “sotto il cappello” della Confcommercio, esportare questo tipo di iniziative a tutte le altre province della Regione Puglia e chissà, forse, anche a livello nazionale.

La nostra neonata associazione – conclude il presidente – debuttera’ con due eventi di carattere internazionale: venerdì 21 giugno, nel fossato del castello, presenteremo il concerto di Daddy Yankee il quale con il suo brano “Con Calma” è entrato a far parte della hit parade internazionale, mentre il 1 settembre proponiamo il djset di Ilario Alicante probabilmente, in questo momento, il dj italiano più in voga a livello internazionale nonché massima espressione della corrente musicale drumcode e techno.”

” Grazie agli eventi che si svolgeranno nel Fossato del Castello, la città di Barletta ritorna ad essere protagonista in tutta la Puglia – ha poi aggiunto il vicesindaco Lanotte –

I risultati raggiunti sono il frutto della volontà di sostenere il nostro territorio, attraverso la promozione di manifestazioni che, è questa la novità positiva, sono state proposte da giovani imprenditori della città che hanno investito nel rilancio dell’immagine di Barletta, anche perché mossi dall’amore per la propria città.

Siamo convinti – ha sottolineato Lanotte – di aver garantito un cartellone di concerti capace di soddisfare i gusti di tutti i cittadini.

Con molto entusiasmo comunichiamo che, entro la settimana, avremo anche novità su ulteriori eventi estivi, per la maggior parte gratuiti, che si svolgeranno anche in periferia. Ci sarà da divertirsi.”

Nella foto che segue : Partendo da destra in piedi Divenuto, accanto Lanotte e subito dopo Loconte

Dora Dibenedetto