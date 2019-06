Trani – Ordinanza Balneare per la stagione 2019

Gli assessori all’ambiente, Michele di Gregorio, e al demanio, Domenico Briguglio nell’ambito delle attività di servizio di informazione in favore dei cittadini e nella imminenza della stagione balneare segnalano la vigenza dell’Ordinanza Balneare per la stagione 2019 emanata dalla Regione Puglia il 5 aprile scorso.

L’ordinanza contiene prescrizioni che appare utile ricordare a tutti i fruitori delle spiagge cittadine.

L’art 3 prevede, innanzitutto, che sulle aree Demaniali marittime pugliesi al fine di favorire la sostenibilità delle spiagge e per preservare l’ambiente marino è vietato l’utilizzo di contenitori per alimenti, piatti, bicchieri, posate, cannucce e mescolatori per bevande non realizzati in materiale compostabile se monouso. E’ consentita una eccezione per la vendita delle bottigliette di plastica per la stagione 2019.

E’ vietato l’abbandono di ogni sorta di rifiuti e soprattutto dei mozziconi delle sigarette.

E’ possibile nelle spiagge libere l’accesso di animali d’affezione di piccola taglia che dovranno essere portati in braccio o nell’apposito trasportino sempre al guinzaglio. I proprietari dovranno assicurare il rispetto igienico-sanitario del luogo ed i concessionari potranno allestire aree opportunamente attrezzate.

Poche regole per consentire a tutti di poter fruire di un grande bene pubblico: il mare.